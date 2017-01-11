Geçtiğimiz günlerde Ovacık karayolu üzerinde bulunan Venk Köprüsü civarındaki Palağın Deresi yakınlarında, PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan ve güvenlik güçleri tarafından imha edilen el yapımı patlayıcının görüntüleri ortaya çıktı.

PKK'lıların yola tuzakladığı 200 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilen el yapımı patlayıcı, bomba imha uzmanları tarafından yol kenarında kontrollü olarak imha edilmişti. Patlayıcının imha anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak anı kamerada VİDEO

Büyük bir gürültüyle patlatıldığı görülüyor.