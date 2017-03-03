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PKK'nın dağ kadrosuna katılmaya giden öğrenci yakalandı

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılmak için Mardin'e gitmek için yola çıktığı ileri sürülen üniversite öğrencisi, Kırşehir'de yakalandı

03.03.2017 - 02:22
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PKK'nın dağ kadrosuna katılmaya giden öğrenci yakalandı

Ankara'dan Mardin'e giden otobüsteki bir kişinin telefon görüşmesinde PKK'ya katılacağı yönünde konuşma yapması üzerine başka bir yolcu 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu.

İHBAR ÜZERİNE OTOBÜS DURDURULDU

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Ankara-Kayseri karayolu üzerindeki Ortaköy yol kavşağında Mardin'e giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste kimlik kontrolü yapan ekipler, verilen bilgilere uyan K.M'yi gözaltına aldı. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen K.M, ifadesi alınmak üzere Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ÖRGÜTLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BİLGİLER EDİNMİŞ

K.M'nin sorgulamasında Tekirdağ'da ailesiyle yaşadığını ve bir üniversitede eğitim gördüğünü, Mardin'e giden otobüse Ankara'dan bindiğini söylediği belirtildi.
Ailesine teslim edileceği öğrenilen K.M'nin, bölücü terör örgütü hakkında sosyal medya üzerinden bilgiler edindiği ve kaçarak örgüte katılmak istediği öğrenildi.

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