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PKK'nın havuzlu sığınağı ele geçirildi

Tunceli'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın kullandığı 8 katlı ve havuzlu 3 sığınak imha edilirken 100 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda malzeme bulundu

İHA | 16.02.2018 - 21:05..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristleri temizlerken, yurt içinde de teröristlere aman vermiyor.

8 KATLI SIĞINAK

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını, 3 sığınağın imha edildiğini, imha edilen sığınaklardan birinin 8 katlı ve havuzlu olduğu bildirdi.

PKK'nın havuzlu sığınağı ele geçirildi

100 METRE DERİNLİĞİNDE

Valilik açıklamasında "Tunceli -Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait biri 8 katlı 100 metre derinliğinde (banyo, WC ve yüzme havuzlu) olmak üzere toplam 3 sığınak içerisinde, 100 kilogram amonyum nitrat, 2 adet jeneratör, 8 adet akü, 20 litre benzin, 4 adet motor yağı, 48 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 2 adet pil bloğu, 3 adet sırt çantası, 4 adet puşi, 10 adet terörist kıyafeti, 1 adet 5 tonluk su deposu, 1 adet 2 tonluk yüzme havuzu, 200 metre dağcılık ipi, 4 adet soba, 1 adet banyo sobası, 60 adet soba borusu, 4 adet varil, 20 adet battaniye, 4 adet halı, 20 adet hızar ağzı, 20 kilogram bulgur, 20 kilogram şeker, 100 kilogram un, 20 adet gaz lambası, 150 adet tasarruf lambası, 2 adet ekmek pişirme sacı, 750 metre su borusu, 30 adet 60 lt’lik boş bidon, 1 top naylon, 200 metre kablo, 2 adet çadır, 1 adet mont, 326 adet iç çamaşırı, 30 adet eldiven ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

PKK'nın havuzlu sığınağı ele geçirildi

PKK'nın havuzlu sığınağı ele geçirildi

PKK'nın havuzlu sığınağı ele geçirildi

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