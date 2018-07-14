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PKK'nın İskandinavya sorumlusu yakalandı

Danimarka'da yakalanan örgütün İskandinavya sorumlusu Türkiye'ye iade edilecek. İspanya'da ise 7 sivilin faili, DHKP/C'li terörist yakalandı.

AA | 14.07.2018 - 14:37..
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PKK'nın İskandinavya sorumlusu yakalandı

PKK'nın İskandinavya sorumlusu yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığınca adım adım takip edilen ve kırmızı bültenle 192 ülkede aranan C.D'nin, Almanya'dan Danimarka'ya gideceği bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

İADE EDİLECEK

"Terör amaçlı örgüte (PKK/KCK) üye olma" suçundan aranan C.D, Türkiye'ye iade edilmek üzere Danimarka'da yakalandı.

C.D'nin, PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olduğu, 2007'nin son aylarında Kuzey Irak'taki terörist kamplarında bulunduğu ve 2012'de Moskova'da bir basın toplantısına katıldığı tespit edildi.

İSPANYA'DA DHKP/C'Lİ TERÖRİST YAKALANDI

Tunceli'nin Ulukale köyünde 1994'te 7 sivilin öldürüldüğü olayın faillerinden kırmızı bültenle aranan DHKP/C mensubu İspanya'da yakalandı.

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