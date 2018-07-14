Otobüs çalan çocuklar bu kez otomobil çaldı

1 Burhaniye'de tatilcilerden yol kapatma eylemi Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde balık ölümleri ve trafik kazaları tatilcileri isyan ettirdi.

2 PKK'nın İskandinavya sorumlusu yakalandı Danimarka'da yakalanan örgütün İskandinavya sorumlusu Türkiye'ye iade edilecek. İspanya'da ise 7 sivilin faili, DHKP/C'li terörist yakalandı.

3 Devlet Bahçeli Muharrem İnce'ye 'zavallı' dedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar için pişmanlık olabilir ancak bizde asla pişmanlık yoktur." diye konuştu.

4 Salih Uçan'ın kamp performansı İsviçre'de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun en çok beğendiği isimlerin başında Salih Uçan geliyor. Salih fizikssel ölçümlerde de takımın en iyisi durumunda.

5 Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli gözaltında 2 çocuk annesi kadını zorla fuhuş yapmaya zorlayan Yasser A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

6 Olimpos'un sönmeyen ateşi: Yanartaş Olimpos’a gidiyoruz, bu sefer denizine değil, dağına tırmanıyoruz. Kayalardan sızan doğal gazla ateşimizi yaktıktan sonra, yıldızların altında bir gece geçirmeye ne dersiniz?