PKK'nın korkulu rüyası PÖH, Afrin'e gidiyor

Özel Harekat Müdürlüğü bahçesinde Afrin’e gidecek polisler için bir uğurlama töreni düzenlendi.

Burada Polis Özel Harekatı selamlayan Vali Aziz Yıldırım, onlarla birlikte yemeğe geçti. Yemeğin ardından bahçeye inen polisler için kurban kesilip dualar edildi ve helallik alındı.

HEPSİ GÖNÜLLÜ OLDU

Harekata katılmak için Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli Özel Harekat Polislerinin tamamı gönüllü olunca aralarında kura çekimi yapıldı.

"KURA ÇEKİMİ YAPTIK"

Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde bir konuşma yapan Vali Aziz Yıldırım, daha önce Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’la yaptığı bir konuşmayı hatırlatarak, "Geçenlerde Emniyet Müdürümüze sordum, bizim Özel Harekatçılarımızdan da Afrin’e giden var mı diye, 'Var' dedi. Nasıl belirledik dedim. 'Gönüllülük esasına göre' dedi. Peki gönüllü yeterince çıktı mı dedim. 'Hepsi gönüllüydü kura çektik aralarında' dedi. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.