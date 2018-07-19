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PKK'nın lojistik sorumlusu öldürüldü

Kuzey Irak'ta, düzenlenen hava harekatında öldürülen 3 teröristten birinin, PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak olduğu belirlendi.

Haber Merkezi | 19.07.2018 - 09:37..
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PKK'nın lojistik sorumlusu öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bu sabah Kuzey Irak, Şırnak ve Siirt'te son 3 günde yapılan operasyonlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Daha sonra TSK, 13 Temmuz'da Kuzey Irak'a yapılan operasyondan video paylaşarak PKK'nın lojistik sorumulusunun öldürüldüğünü açıkladı.

3 TERÖRİST UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİ YAPARKEN VURULDU

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Delil Karakoçan" kod adlı Hasan Çakmak'ın da aralarında bulunduğu 3 teröristin, silah, mühimmat ve uyuşturucu alışverişi esnasında hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Harekata ilişkin TSK'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, uyuşturucu alışverişi sırasında bir aracın tam isabetle vurulduğu anlar yer aldı.

PKK'nın lojistik sorumlusunun SİHA ile öldürülme anı ViDEO

PKK'nın lojistik sorumlusu öldürüldü

PKK'nın lojistik sorumlusu öldürüldü

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