taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

PKK'nın mağarasından etek çıktı

Diyarbakır'da tamamlanan operasyonda teröristlere ait giyim malzemelerinin arasında etek bulundu.

AA | 23.12.2017 - 10:16..
  1. Haberler
  2. Gündem
PKK'nın mağarasından etek çıktı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde 20 Aralık saat 18.00'de başlayan "Bayrak-72 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil-2 Operasyonu" dün saat 22.00 başarıyla tamamlandı.

TERÖRİSTLERİN SIĞINAKLARI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonda, 2 PKK'lı terörist sağ ele geçirildi, teröristlerce kullanılan 9 sığınak ve 14 doğal mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

PKK'nın mağarasından etek çıktı

GİYİM KIYAFETLERİNİN ARASINDA ETEK DE BULUNDU

Lice ilçesinin Dolunay, Türeli ve Bağlan köyleri mülki sınırları içerisinde sığınak, mağara, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlara gizlenmiş ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 5 roketatar sevk fişeği, 2 şarjör, el telsizi, 3 adet 4'lü pil bloğu, 2 büyük tüp, 33 metre elektrik kablosu, 2 şemsiye, 2 terörist kıyafeti, 11 örgütsel kitap, 2 çanta, araç plakası, 4 uyku tulumu ve çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

PKK'nın mağarasından etek çıktı

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yol kontrol faaliyetleri ile adli aramalarda, 920 şahıs ve 266 aracın sorgulaması yapıldı, operasyon bölgesindeki 64 konut ve eklentisinde adli arama gerçekleştirildi, 2'si silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör operasyonu VİDEO

PKK'nın mağarasından etek çıktı

OPERASYONLAR SÜRECEK

Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsal alanında 836 kilo 46 gram esrar ele geçirildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın ismi değişiyor
Fahrettin Paşa'ya dil uzatan BAE Dışişleri Bakanı'na, Ankara'daki büyükelçilik üzerinden unutulmayacak mesaj gönderildi.
Ahmet Hakan CHP'li Engin Altay'ın sözlerini değerlendirdi
Hürriyet yazarı Hakan, CHP'nin böyle devam etmesi durumunda sittin sene iktidara gelemeyeceğini yazdı.
Berat Albayrak AA'nın yılın fotoğraflarını oyladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Anadolu Ajansı'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katılarak 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yılın fotoğrafını oyladı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

39
Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

82
Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

60
FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

110
Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

70
2018 yılı bütçesi kabul edildi

2018 yılı bütçesi kabul edildi

69
Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM