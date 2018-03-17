taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9208
EURO
4,8194
ALTIN
165,70
PETR
66,1300

PKK'nın sağlıkçıları hedef aldığı kanlı saldırılar

Afrin'de hastanenin vurulduğunu iddia ederek TSK'yı karalamaya çalışan terör örgütü, geçmişte hastaneleri ve doktorları birçok kez hedef aldı.

Haber Merkezi | 17.03.2018 - 15:07..
  1. Haberler
  2. Gündem
PKK'nın sağlıkçıları hedef aldığı kanlı saldırılar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in şehir merkezini kuşatma altına alan Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü YPG'nin yalan propagandasıyla karşı karşıya kaldı.

Örgütün sosyal medyadan paylaştığı yalanları dünya medyası da köpürterek okuyucularına servis etti. Bunun üzerine TSK'nın Twitter hesabından yayınlanan İHA görüntüleriyle bu yalan çürütüldü.

TSK'yı karalamaya çalışan örgütün geçmişi ise hastanelere ve doktorlara yönelik düzenlediği saldırılarla doldu.

HASTANEYE BOMBA

Hain terör örgütü Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hastanenin önünde bombalı saldırı düzenlemişti.

DOKTOR ÖLDÜRDÜLER

Bölgede yol kesme eylemleri düzenleyen PKK'lı teröristler, bölgede görev yapan Abdullah Biroğul isimli doktoru da katletmişti.

AMBULANSLARA ATEŞ AÇILDI

Hendek olaylarının çıktığı dönemde de sağlık çalışanlarını hedef alan terör örgütü PKK, ambulanslara ateş açıp, sağlık çalışanlarını öldürmüştü.

İŞTE PKK'NIN KİRLİ GEÇMİŞİ

PKK saldırıları sonrası Şemdinli'de doktor kalmadı haberi

PKK'nın sağlıkçıları hedef aldığı kanlı saldırılar

Terör saldırılarının sürdüğü şehirlere zırhlı ambulans haberi

PKK'nın sağlıkçıları hedef aldığı kanlı saldırılar

PKK'lı teröristler Tunceli'de ambulans yaktı haberi

PKK'nın sağlıkçıları hedef aldığı kanlı saldırılar

Silopi'de teröristler hastane yoluna bomba koydular haberi

PKK'nın sağlıkçıları hedef aldığı kanlı saldırılar

Şırnak'ta PKK'lılar ambulans kaçırıp şoförü öldürdüler haberi

PKK'nın sağlıkçıları hedef aldığı kanlı saldırılar

Teröristler Batman'da ambulans yaktı haberi

PKK'nın sağlıkçıları hedef aldığı kanlı saldırılar

Teröristler ambulansa saldırdı haberi

PKK'nın sağlıkçıları hedef aldığı kanlı saldırılar

Diyarbakır'da yol kesen PKK'lılar doktoru öldürdü haberi

PKK'nın sağlıkçıları hedef aldığı kanlı saldırılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin'de Mehmetçik motorlarla teröristlerin peşinde
Terör örgütünü bölgede kıskaca alan Özel Kuvvetler, saha şartlarına göre zaman zaman motosikletleri kullanmaya başladı.
Afrin'in kuzeyi birleşti
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birliklerin Afrin'in kuzeyinde buluştukları bildirildi.
TSK, bir haftada 27 teröristi etkisiz hale getirdi
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yurt içinde yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 27 olduğu açıklandı.
Terör yandaşları İstanbul'da YPG'li teröristleri andı
YPG saflarında Türk askerine karşı girdiği çatışmada öldürülen teröristler için Bağcılar'da anma töreni düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı: Cahiliz

İlber Ortaylı: Cahiliz

281
TSK'ya 2 Anka-S İHA daha verildi

TSK'ya 2 Anka-S İHA daha verildi

113
Teröristler Afrin Çayı etrafında mevzilendi

Teröristler Afrin Çayı etrafında mevzilendi

64
ABD'li senatörler Türkiye'nin S-400 pazarlığının peşinde

ABD'li senatörler Türkiye'nin S-400 pazarlığının peşinde

63
Gonca Vuslateri ve Edip Burak Ertoğan boşanıyor

Gonca Vuslateri ve Edip Burak Ertoğan boşanıyor

59
Türkiye düşmanlarının TSK hastane vurdu yalanı

Türkiye düşmanlarının TSK hastane vurdu yalanı

114
Tarkan 17 bin liralık bebek arabası aldı

Tarkan 17 bin liralık bebek arabası aldı

171
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM