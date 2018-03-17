PKK'nın sağlıkçıları hedef aldığı kanlı saldırılar

Galatasaray idmanında bir taraftar 6 işareti yaptı

Yerli otomobil projesinde yer alacak firmalardan biri olan Karsan, ABD'li üretici Morgan Olson ile anlaştı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yurt içinde yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 27 olduğu açıklandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, parlamentoda yapılan seçimlerin ardından yemin ederek resmen ikinci dönem devlet başkanlığına getirildi.

Dev derbi için Kadıköy'e gelen Galatasaray taraftarları, stadyuma kendilerini susturmak için hazırlanan hoparlöre karşı, yanlarına kulak tıkacı aldı.

1 İlber Ortaylı: Cahiliz Mersin'de Kongre ve Sergi Sarayı'na katılan Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkler yaşadıkları ve yaptıkları tarihi bilmeyen, çok eğitimli cahil bir millettir" ifadelerini kullandı.

2 TSK'ya 2 Anka-S İHA daha verildi Milli uydularımız üzerinden kontrol edilebilme özelliğine sahip olan iki adet Anka-S İHA, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

3 Teröristler Afrin Çayı etrafında mevzilendi Mehmetçik ve ÖSO'nun Afrin merkezine girmesine 1 kilometreden az bir mesafe kalırken, teröristlerin Afrin Çayı etrafında yeni hendekler açtığı belirtildi.

4 ABD'li senatörler Türkiye'nin S-400 pazarlığının peşinde Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini almamasını engelleyebileceğini düşünen Amerikan Senatörler, ABD Başkanı Donald Trump'la konu hakkında iletişime geçti.

5 Gonca Vuslateri ve Edip Burak Ertoğan boşanıyor 2016 yılının ilk günü, bir süredir birlikte olduğu Edip Burak Ertoğan ile sürpriz bir şekilde evlenerek dikkatleri üzerine çeken oyuncu Gonca Vuslateri, yine sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı.

6 Türkiye düşmanlarının TSK hastane vurdu yalanı Zeytin Dalı Harekatı boyunca Afrin’de tek bir sivilin kılına zarar gelmedi. Sivil hassasiyeti yüzünden şehitler bile verdik. Algıları tutmasa da saldırmaya devam ediyorlar.