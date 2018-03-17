PKK'nın sağlıkçıları hedef aldığı kanlı saldırılar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in şehir merkezini kuşatma altına alan Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü YPG'nin yalan propagandasıyla karşı karşıya kaldı.
Örgütün sosyal medyadan paylaştığı yalanları dünya medyası da köpürterek okuyucularına servis etti. Bunun üzerine TSK'nın Twitter hesabından yayınlanan İHA görüntüleriyle bu yalan çürütüldü.
TSK'yı karalamaya çalışan örgütün geçmişi ise hastanelere ve doktorlara yönelik düzenlediği saldırılarla doldu.
HASTANEYE BOMBA
Hain terör örgütü Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hastanenin önünde bombalı saldırı düzenlemişti.
DOKTOR ÖLDÜRDÜLER
Bölgede yol kesme eylemleri düzenleyen PKK'lı teröristler, bölgede görev yapan Abdullah Biroğul isimli doktoru da katletmişti.
AMBULANSLARA ATEŞ AÇILDI
Hendek olaylarının çıktığı dönemde de sağlık çalışanlarını hedef alan terör örgütü PKK, ambulanslara ateş açıp, sağlık çalışanlarını öldürmüştü.
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