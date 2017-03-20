taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.902
USD
3,6163
EURO
3,8860
ALTIN
143,54
PETR
51,7000

PKK'nın şehir yapılanmasına operasyonlar: 960 gözaltı

Terör örgütünün eylemlerini önlemeye yönelik, 9-20 Mart tarihlerinde ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonların bilançosu açıklandı.

20.03.2017 - 23:33
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kış üslenmesinden çıkan PKK'lı teröristlerin eylemlerini engellemek amacıyla güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.

DGH, KCK-TM gibi adlarla yapılanarak terörist faaliyet gösterenlere yönelik 9 Mart'ta ülke genelinde başlayan operasyonlar kapsamında 220 şüpheli daha gözaltına alındı.

Böylece 9-20 Mart tarihlerinde emniyet ve jandarma birimlerince gözaltına alınan şüpheli sayısı 960'a ulaştı.

İçişleri Bakanlığından 18 Mart'ta yapılan açıklamada, PKK'ya yönelik operasyonlarda 740 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'nin evet toplantısına iki isim katılmadı

AK Parti'nin evet toplantısına iki isim katılmadı

351
Martin Schulz SPD Genel Başkanı seçildi

Martin Schulz SPD Genel Başkanı seçildi

303
Erdoğan Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'i barıştırdı

Erdoğan Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'i barıştırdı

72
Aziz Yıldırım Cumhurbaşkanı'yla birlikte

Aziz Yıldırım Cumhurbaşkanı'yla birlikte

56
Milyarder David Rockefeller hayatını kaybetti

Milyarder David Rockefeller hayatını kaybetti

852
Başbakan Yıldırım'la buluşan 25 eski bakan

Başbakan Yıldırım'la buluşan 25 eski bakan

172
Meryem Uzerli başörtüsü taktı

Meryem Uzerli başörtüsü taktı

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM