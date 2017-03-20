PKK'nın şehir yapılanmasına operasyonlar: 960 gözaltı

Kış üslenmesinden çıkan PKK'lı teröristlerin eylemlerini engellemek amacıyla güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.
DGH, KCK-TM gibi adlarla yapılanarak terörist faaliyet gösterenlere yönelik 9 Mart'ta ülke genelinde başlayan operasyonlar kapsamında 220 şüpheli daha gözaltına alındı.
Böylece 9-20 Mart tarihlerinde emniyet ve jandarma birimlerince gözaltına alınan şüpheli sayısı 960'a ulaştı.
İçişleri Bakanlığından 18 Mart'ta yapılan açıklamada, PKK'ya yönelik operasyonlarda 740 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti.