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PKK'nın Susa katliamında öldürdüğü vatandaşlar anıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç (Susa) köyünde 25 yıl önce camide katledilen 2'si çocuk 10 kişi için anma etkinliği yapıldı.

27.06.2017 - 03:53
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Silvan ilçesinde asker kıyafeti giyen PKK'lı teröristlerin 25 yıl önce aralarında imamın da bulunduğu 10 kişiyi katlettiği Yolaç (Susa) köyü katliamı, Susa Mazlumları ve Mağdurları Anma, Anlama, Yaşatma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (Susa-Der) köyde düzenlediği programda lanetlendi.

Programa katılanlar önce katliamın gerçekleştiği Susa Camisi'ni ardından da sadırıda hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret etti.

PKK'nın Susa katliamında öldürdüğü vatandaşlar anıldı

"PKK'NIN AMACI, İSLAMA VE MÜSLÜMANLARA DÜŞMANLIK"

Mezarlıktaki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, Diyarbakır'da 6-8 Ekim olaylarında Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken vahşice öldürülen 4 gençten Hasan Gökgöz'ün babası Mehmet Gökgöz, teröristlerin katliamını kınadı.

Gökgöz, "1990'lı yıllarda bu insanları camide şehit edenler ile bizim çocuklarımızı balkonlardan atarak vahşice katleden eden zihniyet aynıdır. Dünkü zihniyet ile bugünkü zihniyet arasında hiçbir fark yoktur. Bugün de eğer onların ellerine geçersek bizleri yine yok edecekler çünkü PKK'nın tek amacı İslam'a ve dindar insanlara karşı olmaktır." dedi.

PKK'nın Susa katliamında öldürdüğü vatandaşlar anıldı

Terör örgütünün geçmiş dönemde kimin hesabına çalıştıysa bugün de aynı zihniyete çalıştığını dile getiren Gökgöz, "PKK, 1990'lı yıllarda camilerde, traktör ve araçların üzerinde bombalı mayınlarla dindar insanları nasıl şehit etmişse bugün de aynı şekilde binalardan atarak, yakarak, üzerinden araçlarla geçerek bizleri şehit ettiler." ifadesini kullandı.

Terör örgütünün zihniyetine karşı dimdik duracaklarına işaret eden Gökgöz, "Ömrümüz yetene kadar bu zulme karşı duracağız. İslam'ı kimsenin eline bırakamayız ve kimse İslam'a hakaret edemeyecek, canımızı vereceğiz kimseye boynumuzu eğmeyeceğiz." diye konuştu.

PKK'nın Susa katliamında öldürdüğü vatandaşlar anıldı

CAMİDE İBADET YAPAN İNSANLARI KATLETTİLER

Yazar ve Avukat Emin Güneş de Susa'da katledilenlerin kabirlerine yaptıkları ziyaretin sıradan bir ziyaret olmadığını belirterek, "Bu bir bakıma ülkemizin son 40 yıllık siyasi tarihini aynı zamanda yerinde inceleme, özetleme ve anlama çabasıdır. (Susa) Türkiye'nin başına bela olmuş, sırtına kambur olmuş bir siyasi hareketin, terör örgütünün neler yaptığını ve buna karşın nasıl bir mücadele verildiğinin yaşandığı bir yerdir." dedi.

PKK'nın Susa katliamında öldürdüğü vatandaşlar anıldı

Teröristlerin asker kıyafetiyle camide yaptığı katliamda hayatını kaybedenler arasında iki çocuğun da bulunduğunu anımsatan Güneş, şunları kaydetti:

"PKK, bazı faaliyetlerini yürüteceği sahada muhalif istemiyor. Oradaki bütün faaliyetlerini rahat bir şekilde yapabilmek için kendisinden olmayan kimsenin bulunmaması gerekiyordu ve bu yüzden bu mazlum insanları camide ibadet yaparken katletti."

PKK'nın Susa katliamında öldürdüğü vatandaşlar anıldı

Etkinlikte, sık sık tekbir getirilerek terör örgütü PKK aleyhine slogan atıldı.

Program, hayatını kaybedenlere atfen yazılmış ezgilerin seslendirilmesinin ardından edilen duayla son buldu.

PKK'nın Susa katliamında öldürdüğü vatandaşlar anıldı

PKK'nın Susa katliamında öldürdüğü vatandaşlar anıldı

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