PKK'ya bahar operasyonu

Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış aylarında terör örgütü PKK'ya yönelik mücadelesini aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, baharda da operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.

HAVADAN VE KARADAN VURULUYOR

Ülkenin her köşesinde teröristleri amansız takibe alan polis ve Mehmetçik, havadan F-16 savaş uçakları, helikopterler ve silahlı insansız hava aracı (İHA), karadan ise top atışları, termal kameralar ve zırhlı araçlar desteğinde başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor.

Kış üstlenmesinin yanı sıra örgütün lojistik kaynakları ve mensuplarına da ağır kayıplar verdiren güvenlik güçleri, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK'ya büyük zayiat verdi.

KIŞIN 3 AYDA 396 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Zorlu kış koşullarında yıl boyunca gece gündüz, şehir merkezi kırsal demeden hem yurt içi hem de Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerince 1 Aralık 2016 ile 28 Şubat 2017 tarihlerini kapsayan 3 aylık kış mevsiminde 396 PKK'lı öldürüldü

Kış boyunca örgüte büyük darbe vuran güvenlik güçleri tarafından ilkbahar mevsiminin ilk ayı martta ise yurt içi ve dışında yürütülen operasyonlarda öldürülen terörist sayısı 173 oldu.

ŞIRNAK'TA 3 BİN ASKER, 200 KORUCU BAHAR OPERASYONUNDA

Mehmetçik ve polis özel harekat polislerinin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yürüttüğü bahar operasyonları, zorlu arazi şartlarında dahi hız kesmeden sürüyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik TSK'nın düzenlediği operasyonlarda da teröristlere göz açtırılmıyor.

PKK mensuplarının Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızmasını engellemek, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu teröristleri etkisiz hale getirmek, örgüt üyelerince kullanılan sığınak, barınak ve depo alanlarını imha etmek için 19 Nisan'da başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk" operasyonu başarıyla devam ediyor. 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in yönettiği operasyona, 3 bin askerin yanı sıra 200 güvenlik korucusu da destek veriyor.

Operasyona, Gabar Dağı bölgesinde 4 Nisan'da terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyon kapsamında arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen 3 askerden "Uzman Çavuş Yunus Ertürk"ün adı verildi.

Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı Hudut Özel Harekat birliklerince Irak sınırındaki Bestler Dereler, Geymişule, Nezirkına ve Hisarkapı bölgelerinde yoğunlaşan operasyonda, alanda tespit edilen teröristlerin bulunduğu barınma yerleri ateş altına alınarak imha ediliyor.

İHA ile görüntülenen teröristlerin kaçış güzergahlarına helikopterlerle sevk edilen güvenlik güçleri operasyonu genişletti.

Şırnak'ta geniş kapsamlı yürütülen bu operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi.

Arazide yürütülen arama çalışmalarında tespit edilen sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak ve barınaklar güvenlik güçlerince imha edildi.

"HAÇ ŞEKLİNDE KOLYE" ÇIKTI

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında Bestler-Dereler bölgesinin sözde cephe sorumlusu İran asıllı "Saro" kod adlı Salar Acem de bulunuyor. Terörist Acem'in boynunda Hazreti İsa figürlü haç şeklinde kolye bulundu.

BÖLGEDEKİ OPERASYONLAR HAVA DESTEKLİ YAPILIYOR

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin de İncebel ve Kato dağlarında PKK'lı teröristlere yönelik "Şehit Binbaşı Ahmet Karaman" operasyonu başlatıldı.

İncebel-Kato dağları bölgesindeki bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve teröristlerin kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir ve komutasında güvenlik korucularının da katılımıyla operasyon düzenlendi. 2 bin 900 rakımda ve gece sıcaklığın eksi 10 dereceye kadar düştüğü karla kaplı zor arazi şartlarında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 mağara tespit edildi.

Mağaralardaki aramada 6 roketatar, biksi, M16, 3 dragunov kanas, 22 kalaşnikof, havan, 9 mayın, 85 el bombası, 10 sis bombası, 3 bin doçka mühimmatı, 3 ton amonyum nitrat, 7 bin 500 karışık fişek, bin M-16 fişeği, 135 roketatar fişeği, 6 bin 516 Biksi fişeği, 10 bin av tüfeği fişeği, 28 fünye, 23 şarjör ile çok miktarda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

HAKKARİ, BİTLİS, TUNCELİ VE KARS KIRSALI PKK'YA DAR EDİLİYOR

Güvenlik güçleri, Hakkari, Bitlis, Kars ve Tunceli'de de teröristlere yönelik operasyonları kararlılıkla devam ettiriyor.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerince kent merkezine bağlı Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Üçevler ve Doğruyol köyleri bölgesinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, depo ve sığınakları imha etmek amacıyla küçük ve büyük çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Kararlılıkla gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte büyük eleman kayıpları verdirerek kış üslenmesi ve bahar yapılanmasına imkan tanımayan güvenlik güçleri, örgüte ait çok sayıda giyecek ve yiyecek gibi yaşam malzemesi ile örgütsel doküman, silah, patlayıcı ve mühimmata el koydu.

SON 2 GÜNDE 25 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hava ve karadan devam ediyor.

Çukurca'nın Güven Dağı güneyinde bulunan Irak'ın kuzeyindeki Chameju bölgesi ve Şemdinli'nin güneyinde yer alan Irak'ın kuzeyindeki Hakurk Armush bölgesinde İHA tarafından son 2 günde tespit edilen 19 terörist öldürüldü.

Kars'ın Kağızman ilçesinde ise jandarma özel harekat timlerince, Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında, Madur'da arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Tunceli'de de Türk Hava Kuvvetlerinin desteğiyle yürütülen operasyonda, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 terörist öldürüldü.

Güvenlik güçleri, kent merkezi Ovacık, Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde İHA tespiti ve istihbari bilgiler neticesinde nokta operasyonları yaparak, teröristlerin barındığı sığınak ve mağaraları imha ediyor.

Arazi arama tarama faaliyetine de çıkan Mehmetçik, arazilere tuzaklanan patlayıcıları etkisiz hale getirip, mağara ve sığınaklarda terörist arıyor.