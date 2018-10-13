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PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlara yaptığı PKK'ya destek uyarısının ardından 15 kişi tutuklandı. Van'da tutuklananların arasında 3 de muhtar var.

İHA | 13.10.2018 - 05:50..
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PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

Isparta'da konuşan Erdoğan, muhtarların PKK'nın tehditlerine boyun eğmemeleri gerektiğini söyledi. PKK'ya destek veren muhtarların cezadan kaçamayacağını vurgulamasının kısa bir süre ardından 3 kişi tutuklandı.

PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

6 İLDE PKK OPERASYONU

Van merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında 8 aktif muhtar olmak üzere gözaltına alınan 40 kişiden 15'i tutuklandı.

PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı


ERDOĞAN UYARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarların geçmişte olduğu gibi PKK'nın tehditlerinden korkmaması gerektğini vurguladı.

Isparta'dan seslenen Cumhurbaşkanı, "Bu alçaklardan korkarak vatanın topraklarını satacak olursanız bu millet size hakkını helal etmez. Biz de hesabını sorarız" dedi.

Erdoğan'dan muhtarlara PKK uyarısı VİDEO

"HALKIN HUZURU İÇİN OPERASYONLAR SÜRECEK"

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Van merkezli İstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale ve Antalya'da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında 8 aktif muhtarın da bulunduğu 40 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 40 şüpheli şahıs hakkında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde çıkarıldıkları adli makamlarca 25'i adli kontrol şartı ile serbest, 3'ü aktif muhtar olmak üzere 15’i ise tutuklandı.

Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

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