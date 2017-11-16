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PKK'ya sonbaharda da nefes yok

Yurt dışında ve yurt içinde devam eden operasyonlarda terör örgütü PKK'ya geçit verilmiyor.

16.11.2017 - 17:22
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Yaz ve kış aylarında kırsalı PKK'ya dar eden güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor.

YOĞUN OPERASYONLAR...

Şehir merkezi ya da kırsal demeden, gece gündüz PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalan güvenlik güçleri, şu sıralar kış üslenmesine hazırlanan örgüte yönelik olarak sonbaharda da yoğun operasyonlar gerçekleştirdi.

574 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzuruna yönelik hain saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya yurt içinde ve yurt dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi. İki buçuk aylık sonbahar döneminde yurt içi ve dışındaki operasyonlarda 574 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'ya sonbaharda da nefes yok

SÖZDE SORUMLULAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sonbaharda Tunceli'deki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler listesi"nin gri kategorisinde yer alan örgütün bölgedeki sözde sorumlularından olduğu belirlendi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 20 Eylül'de etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütünün Nazımiye ilçesi sözde üst düzey sorumlularından "Yılmaz Amed" kod adlı Bayram Yılmaz olduğu anlaşıldı. Aynı ilin Nazımiye ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 9 teröristten "Savaş" kod adlı Hamza Güler, "Sema" kod adlı Besna Kartal, "Tolhildan" kod adlı Ejder Yücedağ, "Medya Derik" kod adlı Remziye Bağırtan'ın aranan teröristler listesinin gri kategorisinde yer aldığı anlaşıldı.

Bu teröristlerden Güler'in ise örgütün sözde "Dersim Saha Doğu Cephe Sorumlusu" olduğu tespit edildi.

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