PKK'ya yönelik operasyonda 1 terörist yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erciş ilçesi Kuruçam Mahallesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Özgür Kara" operasyonunda bir bölücü terör örgütü mensubu sağ olarak yakalandı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Valilik, operasyon bölgesinde yapılan aramalarda, yakalanan teröriste ait M-16 piyade tüfeği, AK-47 piyade tüfeği, tabanca, 4 el bombası, lazer pointer, silah üstü dürbün, GSM tespit cihazı, büyük telsiz, dürbün, fotoğraf makinesi, güneş paneli, şemsiye, 5 bin 100 ABD doları ve 500 lira, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Bölgede, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor.

Teröristin teslim olma anı Kobra kamerasında