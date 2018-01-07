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PKK'yı eleştiren CHP'li Başkan seçilemedi

CHP'nin dün gerçekleştirilen Tunceli İl Kongresi'nde PKK'ya sert sözler söyleyen mevcut İl Başkanı Ali Rıza Güder seçilemedi.

DHA | 07.01.2018 - 16:25..
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PKK'yı eleştiren CHP'li Başkan seçilemedi

CHP Tunceli İl Başkanlığı'nın dün yapılan Olağan Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Ali Rıza Güder ile Şükrü Kılıç yarıştı.

PKK'YI ELEŞTİREN BAŞKAN SEÇİLEMEDİ

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Şükrü Kılıç 42 oyla il başkanlığına seçilirken, Ali Rıza Güder ise 37 oyda kaldı.

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Ali Rıza Güder, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra şehit olan Necmettin Yılmaz'ı şehit eden teröristlere "İsterim ki sorularımı herkes ve her yer duysun. Ne istiyorsunuz? Ne istediniz? Bu daha hayatının başında annesiyle babasıyla yaşayacak ömrü olan öğretmenden ne istediniz? Bir gün belki sevdiği ve çocuklarıyla yaşayacak ömrü olan bu gencecik insandan ne istediniz?" diyerek seslenmişti.

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