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Plankton nedir

Denizcilerin yakinen bildiği, belgesellerden duymaya alışık olduğumuz kavram Plankton, balıkların besin kaynağına verilen isimdir.

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Plankton, daha çok biyoloji biliminde ve denizcilik alanında kullanılan bir kavram olarak bilinmektedir. Ne olduklarına bakıldığında ise hareket yeteneğine sahip olmayan ve tek hücreye sahip canlıların bütününe verilen isimdir.

Plankton nedir

Mikroskobik ortamlarda görüleceği gibi çeşitli boyutları da bulunabilen bu canlılar, denizlerde, okyanuslarda yaşayan balıkların temel besin kaynadığır.

PLANKTONLAR NASIL CANLILARDIR?

Tek hücreli olan bu canlılar, dünyadaki okyanusların belirli alanlarında toplanırlar ve de görüntüleri bu sayede görülmüş olur. Öyle ki, havadan bakıldığında suyun renk değiştirdiği dahi görülebilmektedir.

Plankton nedir

Sudaki canlı devamlılığının sağlanması ve atmosferdeki yağış oluşumunun sağlanmasında önemli bir görev oynayan bu canlılar su döngüsünün sağlanmasında kritik bir görev üstlenmektedirler.

Ayrıca okyanuslarda, bazı canlıların yaşayamayacağı yerlerde bile yaşayabilen bu tek hücreli varlıklar, balıkların besin kaynağı olarak balık formasyonunun üreme, yaşama döngüsünü sağlayan önemli bir aktördür.

Plankton nedir

PLANKTONLARIN VARLIĞI DÜŞÜYOR

Önemi bu kadar fazla olan planktonların son yıllarda yaşam alanları daralmaya başlamıştır. Bunun nedeni ise Küresel Isınmanın sonucunda denizlerin Ph derecesinin düşmesidir. Düşük Ph derecesinde tek hücreli olan planktonlar yaşamlarını devam ettirememektedir.

Plankton nedir

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