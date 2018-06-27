taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.408
USD
4,6258
EURO
5,3942
ALTIN
186,84
PETR
76,3100

Planlı çalıştı, LGS'de tam puan aldı

Sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan Olçum Başak, "Öğretmenlerimin verdiği ödev ve programı hep uygulamaya çalıştım. Sınavda soğukkanlı oldum ve tüm soruları yaptım." dedi.

AA | 27.06.2018 - 09:10..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere geçişte uygulanan merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan Olçum Başak, öğretmenlerinin verdiği ödevleri yaparak ve düzenli çalışarak sınavda başarıya ulaştığını belirtti.

TAM PUAN ALADI

Ankara'da yaşayan 14 yaşındaki Olçum Başak, liselere geçişte uygulanan merkezi sınavda soruların tamamını doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Olçum Başak , bu başarıyı almasında emeği geçen ailesine ve öğretmenlerine teşekkür ederek, "Ben, öğretmenlerimin verdiği ödev ve programı hep uygulamaya çalıştım. Evde düzenli olarak çalıştım. Son haftalarda dinlendim. Sınavda da soğukkanlı oldum ve tüm soruları yapmaya odaklandım. Bu da bana başarıyı getirdi." dedi.

Planlı çalıştı, LGS'de tam puan aldı

DOKTOR OLMAK İSTİYOR

Düzenli çalışarak hem derslerine vakit ayırdığını hem de gezdiğini ve oyun oynadığını söyleyen Olçum, gelecekte iyi bir üniversitede eğitim almak ve doktor olmak istediğini dile getirdi.

PLANLI ÇALIŞTI

Başak Olçum'un babası Mustafa Başak, oğlunun küçüklüğünden beri disiplinli şekilde çalıştığını vurgulayarak, "Biz ailesi olarak, genellikle Olçum'un başarısına destek vermek için gayret ettik. Ona bir yol haritası çizmek zorunda kalmadık. Zaten kendisi oldukça disiplinli şekilde çalıştı. Programını yaptı, oyununu oynadı, derslerine günlük çalıştı. Sınavdan sınava çalışmadı. Sınavda da odaklanarak ve konsantrasyonunu bozmayarak bu başarıyı aldı." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

163
HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım

HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım

184
Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti

79
Kılıçdaroğlu taşıma seçmenle CHP'de kalmaya çalışıyor

Kılıçdaroğlu taşıma seçmenle CHP'de kalmaya çalışıyor

85
Bayburt'tan Muharrem İnce'ye 1 oyla tepki

Bayburt'tan Muharrem İnce'ye 1 oyla tepki

16
Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi

Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi

99
Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notu bıraktı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notu bıraktı

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM