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Plastik kasa fabrikasında yangın

Antalya'da plastik kasa fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede söndürülürken, fabrikada hasar meydana geldi.

DHA | 07.10.2018 - 19:12..
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Döşemealtı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde deposu ve üretim tesisi bulunan bir plastik kasa fabrikasında, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. .Alevler kısa sürede fabrikanın depo kısmına ilerledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi'nin itfaiye ekipleri tarafından yangına kısa sürede müdahale edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın büyümeden söndürülürken, depo kısmında büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Plastik kasa fabrikasında yangın

Plastik kasa fabrikasında yangın

Plastik kasa fabrikasında yangın

Plastik kasa fabrikasında yangın

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