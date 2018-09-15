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PÖH Giresun Dağları’nda

Giresun kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar sürüyor.

İHA | 15.09.2018 - 10:45..
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Son olarak Giresun’un Yağlıdere ilçesinde bölgeye yeni giren terörist grubun sorumlusunun öldürülmesinin ardından operasyonlar, Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında takviye birliklerinde katılmasıyla devam ediyor.

PÖH Giresun Dağları’nda

PKK'LI SÖZDE GİRESUN GRUP SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü timleri de sıcak bölgede asker ile omuz omuza terör örgütü PKK’ya karşı mücadele veriyor. Giresun grup sorumlusu ‘Çiyager’ kod adlı terörist Serdar Bekmez’in Yağlıdere kırsalında öldürülmesinin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) sıcak bölgeye girerek Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin bölgedeki operasyonlarını görüntüledi.

PÖH Giresun Dağları’nda

Bölgede terör unsurlarına karşı arama tarama ve pusu faaliyeti yürüten timler termal kameralar ve ‘Kobra’ diye tabir edilen zırhlı araçlar ile bölgeyi didik didik tarıyor.

PÖH Giresun Dağları’nda VİDEO

PÖH Giresun Dağları’nda

"BİR ANDA ÇIKTILAR, NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

JOPER, JÖH, PÖH ve istihbarat unsurları bölgede adeta kuş uçurtmazken bölücü terör örgütü mensuplarının son telsiz kestirmeleri de alındı. JOPER timleri ile girdikleri çatışma sonrası grup sorumlularının öldürülmesiyle şoka giren PKK’lılar telsizdeki konuşmaları da dikkat çekti.

Telsiz kestirmesinde, "Bir anda karşımıza çıktılar, ne olduğunu anlamadık ayakkabılarımızı dahi giyemeden kaçtık, Ciyager de öldü." dedikleri ortaya çıktı.

PÖH Giresun Dağları’nda

PÖH Giresun Dağları’nda

PÖH Giresun Dağları’nda

PÖH Giresun Dağları’nda

PÖH Giresun Dağları’nda

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