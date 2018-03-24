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Polis, binlerce kaçak kanserojen oyuncak ele geçirdi

İstanbul'da polis yurda kaçak yollardan sokulan ve kanserojen madde içeren binlerce oyuncak ele geçirdi. Oyuncakların imha edileceği öğrenildi.

İHA | 24.03.2018 - 21:34..
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Kaçakçılık suçlarına karşı operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Türkiye’ye yasadışı yollarla çocuk oyuncakları sokulacağı istihbaratını aldı.

OYUNCAKLAR TIRDAN İNDİRİLİRKEN ELE GEÇİRİLDİ

İddiaya göre İ.D. adlı bir şüphelinin kaçak oyuncak getirmeyi planladığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatan kaçakçılık polisi, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından gümrük kaçağı oyuncakların Gaziosmanpaşa’da bir depoya indirileceğini tespit etti. İ.D. adlı kaçakçıyı adım adım izleyen polis, operasyon kararı aldı. Yurda kaçak yollarla sokulan oyuncaklar iki ayrı tırdan depoya indirildiği sırada baskın yapıldı.

Polis, binlerce kaçak kanserojen oyuncak ele geçirdi

KAÇAK OYUNCAKLAR İMHA EDİLECEK

Operasyonda 25 bin oyuncak ele geçirildi. Oyuncakların sahibi olduğu belirlenen İ.D. yapılan operasyonda gözaltına alındı. Polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen kaçak oyuncaklar ise ön inceleme için laboratuvara gönderildi. Ürünlerin insan sağlığına zararlı ağır metaller ve kanserojen olarak değerlendirilen boya içerdiği tespit edildi. Sağlığa zararı tespit edilen söz konusu oyuncakların imha edileceği öğrenildi.

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