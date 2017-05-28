Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Mehmet Ali Sert yönetimindeki 07 A 28232 plakalı polis otosu, Gürkan Gürzal (22) idaresindeki 07 MGG 48 plakalı otomobile iddiaya göre Gazi Bulvarı Kepez Belediyesi kavşağındaki üst geçitte durması sonucu arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Gürkan Gürzal ile araçta bulunan Ramazan Can Aydoğmuş (20), Ramazan Serdar Ceylan (20), Burak Ünlütaş ile polis aracının sürücüsü Mehmet Ali Sert ve yanındaki meslektaşı Nazmi Koz yaralandı. Otomobilde sıkışan Ramazan Serdar Ceylan, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralılardan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ramazan Can Aydoğmuş müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çeşitli hastanelere tedavi altına alınan 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gürkan Gürzal idaresindeki otomobilin yola düşen bir parçayı almak için durduğu, kazanın da bu nedenle meydana geldiği öne sürüldü.

Yaralı polislerin Kepez Asayiş ekiplerinde görevli oldukları öğrenildi.