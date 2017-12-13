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Polis gelin, meslektaşı damadı kelepçeledi

Konya'da polis memuru gelin Öznur Ün, meslektaşı damat Muhammet Yıldız'ı ters kelepçe takarak nikah salonuna getirip, masaya oturttu.

DHA | 13.12.2017 - 11:20..
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Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği'nde görevli polis memurları Öznur Ün ve Muhammet Yıldız birlikteliklerini nikah masasına taşıdı.

DAMADA TERS KELEPÇE TAKTI

Selçuklu Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılan tören öncesi gelin, damada ters kelepçe taktı.

Polis gelin, meslektaşı damadı kelepçeledi

Daha sonra gözaltına alınır gibi damadın kafasını yere doğru eğerek nikahın kıyılacağı salona getiren gelin, masaya oturduktan bir süre sonra kelepçeleri çözdü.

Polis gelin, meslektaşı damadı kelepçeledi

KELEPÇEYİ NİHAK MEMURU AÇTI

Gülüşmelere sahne olan bu anlarda, konuklar alkışlarla geline destek verdi. Tören öncesi kelepçeyi birbirlerine takan çiftin, kelepçesini bu sefer nikah memuru açtı.Polis gelin, meslektaşı damadı kelepçeledi

Daha sonra nikah memuruna 'evet' diyen polis çift, hayatlarını birleştirecek imzayı attı.

Polis gelin, meslektaşı damadı kelepçeledi

Polis gelin, meslektaşı damadı kelepçeledi

Polis gelin, meslektaşı damadı kelepçeledi

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