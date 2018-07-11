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Polis intihardan vazgeçirdiği genci sırtında taşıdı

Adıyaman'da, binanın çatısından intihar etmek isteyen genci kurtaran polis, yürüme güçlüğü yaşayan genci bir de sırtında taşıdı.

DHA | 11.07.2018 - 10:01..
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Dün akşam saatlerinde, Adıyaman'ın Hoca Ömer Mahallesi'nde Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısına çıkan Emrullah G’yi (16) görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi alarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri tarafından binanın önünde önlem alındı. Polis, çatı katına çıkarak yaklaşık yarım saat süren konuşma sonunda genci ikna etti.

Polis intihardan vazgeçirdiği genci sırtında taşıdı

YÜRÜMEKTE ZORLANINCA SIRTINDA TAŞIDI

İkna edilen Emrullah G., daha sonra yürümekte zorlanınca sivil polis memuru Mehmet Gökdemir tarafından sırtına alınarak 4 katlı binadan aşağı indirilerek  hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sırtında Emrullah G’yi taşıdığını gören kalabalık polisi alkışladı.

Polis intihardan vazgeçirdiği genci sırtında taşıdı

Polis intihardan vazgeçirdiği genci sırtında taşıdı

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