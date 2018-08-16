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Polis, kendisini ısıran köpeğe ateş etti

İzmir Bayraklı'da polis memuru, kendisini ısıran köpeğe 2 el ateş etti. Köpek kaçarken, polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

DHA | 16.08.2018 - 15:21..
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Bu sabah saatlerinde Bayrakılı Soğukkuyu Mahallesi 1595 Sokak'ta işe gitmek için durakta otobüs bekleyen trafik polisi S.A., kendisine saldırıp, bacağını ısıran sokak köpeğine tabancayla 2 el ateş etti.

POLİSE KUDUZ AŞISI YAPILDI

Köpek kaçarken, S.A. otobüse bindi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, S.A.'nın bindiği otobüse binerek, hareket etmesine izin vermedi. S.A.'ya otobüste tepki gösteren vatandaşlar, daha sonra polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Bacağından yaralanan polis memuru S.A.'ya kuduz aşısı yapıldı. Olaydan sonra kaçan köpek bulunamadı.

Polis, kendisini ısıran köpeğe ateş etti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Öte yandan, vatandaşların otobüste S.A. ile tartışması, bir yolcu tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Polis, kendisini ısıran köpeğe ateş etti



Polis, kendisini ısıran köpeğe ateş etti



Polis, kendisini ısıran köpeğe ateş etti

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