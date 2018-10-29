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Polis memuru bacağından bıçaklandı

Gaziosmanpaşa’da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru bacağından bıçaklandı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA | 29.10.2018 - 18:01..
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Olay, Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, pastane sahibi ile bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken, olayı duyan tarafların yakınları da kavgaya müdahil oldu.

Polis memuru bacağından bıçaklandı

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de kavgaya müdahale ederken, bu sırada polis memuru Y.T., bacağından bıçakla yaralandı. Sağlık ekiplerinin özel bir hastaneye götürdüğü polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis memuru bacağından bıçaklandı

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Yaşanan kavganın ardından olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Cadde üzerinde güvenlik önlemi alınırken, ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Görgü tanıklarının da ifadesine başvuran polis, olaya karıştığı düşünülen şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Polis memuru bacağından bıçaklandı

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Caddedeki esnaflardan Musa Hal, “Birisi pastaneciye saldırdı. Pastaneciden sonra iki tane polis geldi. İki tarafın abisi ve kardeşi de geldi. İki taraf birbirine girince, polis ayırırken bacağından yaralandı. Olayda bıçak ve sopa var. Birbirlerine vururken polisin bacağına denk geldi” dedi.

Polis memuru bacağından bıçaklandı

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