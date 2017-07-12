Polis olduklarını söyleyen tecavüzcülere 55'er yıl hapis

Diyarbakır'da 2013 yılında, kendilerini polis olarak tanıtarak, otomobilde erkek arkadaşı ile sohbet eden 29 yaşındaki kadını kaçırıp, defalarca tecavüz eden ve arkadaşını döverek üzerindeki değerli eşyaları alan 3'ü tutuklu 6 sanığa 55'er yıl 9'ar ay hapis cezası verildi. Mahkeme, tutuksuz yargılanan 3 sanık hakkında da tutuklama kararı çıkardı.

POLİS OLDUKLARINI SÖYLEMİŞLERDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay 26 Kasım 2013 günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Bir aracın içinde sohbet eden 29 yaşındaki S.B. ile erkek arkadaşı 45 yaşındaki İ.Ç., polis olduklarını söyleyen kimliği belirsiz 4 kişi tarafından sopalarla dövülerek, Devegeçidi Baraj gölü piknik alanına götürüldü. Olay yerinde 4 kişinin genç kadına tecavüz ettiğini belirten savcı, şüphelilerin telefonla çağırdığı 2 kişinin de genç kadına defalarca tecavüz ettiğini kaydetti. Şüphelilerin, İ.Ç.'nin üzerinde bulunan 1600 lira ile maddi değeri olan eşyaları yağmaladıktan sonra mağdurları serbest bıraktığını belirten savcı yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, ancak şüphelilerin kimliklerinin tespit edilemediğini kaydetti.

Olaydan 2 gün sonra mağdur S.B.'yi gizli numaradan arayan bir kişinin genç kadınla görüşmek istediğini belirten savcı, arayan kişinin şüphelilerden biri olma ihtimali üzerine araştırma başlatıldığını ifade etti. Yapılan araştırma sonucunda 9 şüphelinin tespit edildiğini ifade eden savcı, bunlardan 6'sının mağdurlar tarafından teşhis edildiğini kaydetti. İddianamede şüpheliler R.A., M.S.A., A.A., M.S.Ç., M.Y.K., H.A., M.H.A., A.Ç. ve Ş.K.'nin 'Nitelikli cinsel saldırı', kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından 80'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

İddianamenin kabul edilmesinin ardından 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına 2014 yılında Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Dava sürecinde ifadeleri alınan sanıklar suçlamaları kabul etmezken, mağdurlar ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Davanın bugün görülen 24'üncü duruşmasında söz hakkı verilen savcı, sanıkların cezalandırılması yönündeki görüşünü tekrar ettiğini söyledi. Söz hakkı verilen tutuklu sanıklar A.Ç., M.S.A. ve M.S.Ç. ise beraatlerine karar verilmesini istedi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme sanıklar M.S.A., A.A., M.S.Ç., H.A., A.Ç. ve Ş.K.'nın 'Nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından 55'er yıl 9'ar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

PİŞMANLIK DUYMADIKLARINI SÖYLEDİLER

Sanıkları işledikleri tüm suçlar için ayrı ayrı üst sınırdan cezalandırıldığını belirten mahkeme, işlenen her bir suç için 3'er kez ceza artırımı uygulandığını kaydetti. Kararda, sanıkların suç işlemeye yatkın kişilikleri ve pişmanlık duymamaları dikkate alınarak herhangi bir ceza indirimi yapılmadığı da ifade edildi.

Tutuklu 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, ceza alan sanıklar A.A., H.A. ve Ş.K. hakkında da tutuklama kararı çıkardı. Mahkeme olay sırasında orada bulundukları kanıtlanamayan sanıklar R.A., M.Y.K. ve M.H.A.'nın ise beraatlerine karar verdi.