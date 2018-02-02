Polis Özel Harekat Afrin'e girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO bir yandan kent kırsalındaki operasyonlara yoğunlaşıyor, diğer yandan da Afrin kent merkezinde meskûn mahal operasyonları için hazırlık planları yapıyor.

Stratejik noktaların ele geçirilmesinin ardından teröristler mevzilerini bırakarak şehir merkezine kaçtı.

PÖH AFRİN'DE

Bu nedenle kısa süre içinde başlaması beklenen meskûn mahal operasyonları için hazırlıklarını tamamlayan PÖH birlikleri Afrin'e geçti.

İç bölgelere kaçan teröristlerin bulunduğu mevziler de gün boyunca karadan ve havadan bombalanıyor.