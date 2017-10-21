Polisi gören gaspçı paraları yere saçtı

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Devrim Caddesi'ndeki markette dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda marketin önünden geçen bir kişi, başında kar maskesi, elinde bıçak olan bir şüphelinin içeri girdiğini görünce polise haber verdi.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇACAK DELİK ARADI

Kar maskeli Y.B., kasiyerden bıçak zoruyla yaklaşık 15 bin lira aldı. Ardından marketten çıkmaya çalışan 26 yaşındaki Y.B., karşısında polisi görünce, içeri doğru kaçmaya çalıştı. Bu sırada cama çarpıp yere düşen şüphelinin elindeki paralar çevreye saçıldı. Polis tarafından yakalanan Y.B., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.