Polis incelediği tabancanın ateş alması sonucu öldü

Tarihten tanıdığımız çok ünlü isimlere ve kendine has mezarlıklarının en güzel örneklerine ev sahipliği yapan Pere Lachaise'in, geçmişte ilginç bir hikayesi var.

Batı ülkeleri ve Çin haber kuruluşlarından yaklaşık 25 gazeteci, Kuzey Kore'nin nükleer tesisini kapatmasına tanıklık etmek üzere bugün Kuzey Kore'ye gittiler

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Veda gibi mesaj: Her şey için teşekkürler

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, İnstagram hesabından "Her şey için teşekkürler Beşiktaş'ım" diyerek bir fotoğrafını paylaştı.