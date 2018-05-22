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Polis incelediği tabancanın ateş alması sonucu öldü

Antalya'da silahlı yaralanma ihbarıyla olay yerine giden polis, inceleme sırasında eline aldığı tabancanın aniden ateş alması sonucu karnından yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA | 22.05.2018 - 08:40..
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Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki bir AVM önünde Fatih Köker isimli kişi, tartıştığı Serkan Acar'ı tabancayla bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Köker'i gözaltına aldı.

Polis incelediği tabancanın ateş alması sonucu öldü

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı Acar ise ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis incelediği tabancanın ateş alması sonucu öldü

TABANCAYI İNCELERKEN ATEŞ ALDI

Bu arada olay yerinde çalışma yapan polislerden Gökmen Taşkıran, suç aleti tabancayı incelerken aniden ateş alması sonucu karnından yaralandı.

Polis incelediği tabancanın ateş alması sonucu öldü

POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan polis, olay yerine çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan Gökmen Taşkıran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı şehit oldu. Ölüm haberini alan Taşkıran'ın mesai arkadaşları, sabaha kadar hastane önünde bekledi.

Gökmen Taşkıran'ın cenazesi, bugün İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Polis incelediği tabancanın ateş alması sonucu öldü


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