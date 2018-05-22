Polis incelediği tabancanın ateş alması sonucu öldü

Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki bir AVM önünde Fatih Köker isimli kişi, tartıştığı Serkan Acar'ı tabancayla bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Köker'i gözaltına aldı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı Acar ise ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
TABANCAYI İNCELERKEN ATEŞ ALDI
Bu arada olay yerinde çalışma yapan polislerden Gökmen Taşkıran, suç aleti tabancayı incelerken aniden ateş alması sonucu karnından yaralandı.
POLİS HAYATINI KAYBETTİ
Yaralanan polis, olay yerine çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ameliyata alınan Gökmen Taşkıran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı şehit oldu. Ölüm haberini alan Taşkıran'ın mesai arkadaşları, sabaha kadar hastane önünde bekledi.
Gökmen Taşkıran'ın cenazesi, bugün İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.