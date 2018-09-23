Muratpaşa ilçesinin Soğuksu Mahallesi Toroslar Caddesi üzerindeki bir zincir market şubesinde izinli polis memuru A.K. ve ailesi, öğle saatlerinde markete geldi.

AYNI PERDEYİ ALMAK İSTEDİLER

İddiaya göre aynı perdeyi almak isteyen H.S. ile polis memuru A.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada H.S., markette eline geçirdiği kesici bir aletle polise saldırdı. Belindeki tabancasını çeken polis önce havaya iki el ateş etti, şahsın durmaması üzerine ise ayağından vurdu. Sol ayağından yaralanan H.S. ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis memuru A.K. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Polisle sivil vatandaşın ucuz perde kavgasında kan aktı

KAVGA ANI CEP TELEFONUYLA DA GÖRÜNTÜLENDİ

Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Polisin ve kavgaya karıyan kişinin vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılması ve ikilinin kavga anı kamera tarafından kaydedildi. Polisin elinde silah ve yaralının yerdeki hali de saniye saniye kaydedildi.

Olayı gören vatandaşlardan İsmail Şahin, kavganın perde yüzünden çıktığını ve vatandaşın polise sürekli küfür ettiğini söyledi. Şahin, "Kavganın dahada büyümesi üzerine polis vatandaşın ayağına ateş etti" dedi.