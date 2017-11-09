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Polisler alkolden ceza yazarken içmeye devam etti

Kütahya'da alkollü araç kullanırken yakalanan sürücü, ceza kesilirken bira içmeye devam edip kameralara poz verdi.

09.11.2017 - 11:43
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Devriye gezen polis ekipleri 'çakar lamba' olarak adlandırılan mavi ve kırmızı ışıklı lamba takılı 45 RA 8321 plakalı minibüsü kontrol amacıyla durdurmak istedi.

Polisin 'Dur' ihtarına uymayan minibüs uzaklaşmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda 28 yaşındaki K.E.'nin kullandığı minibüs Fuat Paşa Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde durduruldu.

CEZA KESİLİRKEN İÇMEYE DEVAM ETTİ

K.E.'nin alkol muayenesinde 0.65 promil alkollü olduğu, sürücü belgesine de bir süre önce alkollü araç kullandığı için el konulduğu belirlendi. Polislerden kendisine ceza kesmemesini isteyen K.E. daha sonra araçtan aldığı kutu birasını ceza yazan polislerin karşısında içti.

Polisler alkolden ceza yazarken içmeye devam etti

POLİSLERİ TEBRİK ETTİ

K.E. polislere "Sizi tebrik ediyorum. Bir araba bu kadar güzel kullanılır ve bu kadar güzel takip edilir. Ben alkollüyken bu kadar hızlı nasıl kaçtım bilmiyorum ama siz hiç pes etmediniz. Devletin sizin gibi polislere ihtiyacı var. Sizi tebrik ediyorum, kutluyorum ve yakaladığınız için teşekkür ediyorum. Kestiğiniz ceza da helali hoş olsun." dedi.

Polisler alkolden ceza yazarken içmeye devam etti

4 BİN 502 LİRA CEZA KESİLDİ

K.E., ceza makbuzlarına imza atarken de kendisini görüntüleyen gazetecilere poz verdi. Polis ekiplerinin K.E.'ye 'Dur ihtarına uymamak', 'tehlikeli araç kullanmak', 'alkollü araç kulanmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'minibüsüne çakar lamba taktırmak' suçlarından toplam 4 bin 502 TL para cezası kestikleri, aracını da trafikten men ettikleri öğrenildi.

Polisler alkolden ceza yazarken içmeye devam etti

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