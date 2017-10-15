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Polislerden korkan kaçak girdiği evde aileyi rehin aldı

Cezaevi firarisi polisin hırsızlık operasyonunu yanlış anladı ve bir eve girdi. Girdiği evde aileyi rehin alan kaçak, güçlükle ikna edildi.

15.10.2017 - 23:05
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Özel harekat polislerinin sevk edildiği evde psikologun görüşmesiyle aileyi serbest bırakıp intihar girişiminde bulunan 35 yaşındaki Mesut Ö., 3 saat sonra teslim oldu.

Polislerden korkan kaçak girdiği evde aileyi rehin aldı

POLİSLERİN KENDİSİ İÇİN GELDİĞİNİ SANDI

Olay, akşam saatlerinde Gümüştekin Mahallesi'nde meydana geldi. Cinayetten hüküm giyen ve 1 yıl önce izinli olarak ayrıldığı yarı açık cezaevine dönmeyen Mesut Ö., hırsızlık operasyonu yapmak için hazırlık yapan polisleri görünce kendisini yakalayacaklarını sanıp ara sokaktaki iki katlı evin zemin katındaki daireye girdi.

Polislerden korkan kaçak girdiği evde aileyi rehin aldı

GİRDİĞİ EVDE AİLEYİ REHİN ALDI

Mesut Ö., yanında bulundurduğu tabancayla evde bulunan 2'si çocuk 4 kişilik T. ailesini rehin aldı. Mesut Ö., ailenin korkup ağlayan iki çocuğu ile anne ve babasını bir süre sonra serbest bıraktı. Rehin tutulan aile bireyleri ise, olayın şokunu uzun üzerinden atamadı.

Ailenin durumu anlattığı çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde bu kez başına tabanca dayayan Mesut Ö., kimseyi eve yaklaştırmadı. Mesut Ö.'nün tabancayla kendisini öldüreceğini söylemesi üzerine özel harekat polisleri ile psikologdan yardım istendi. Olay yerine gelen psikologun görüştüğü Mesut Ö., 3 saatin sonunda ikna olup polise teslim oldu. Mesut Ö., evden dışarı çıkarılırken mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

Polislerden korkan kaçak girdiği evde aileyi rehin aldı

POLİS KALABALIĞI SAKİNLEŞTİRMEKTE ZORLANDI

Kalabalığı sakinleştirmekte güçlük çeken polis, havaya uyarı ateşi açıp Mesut Ö.'yü bölgeden uzaklaştırdı. Geçen yıl yarı açık cezaevinden izinli olarak ayrıldıktan sonra firar eden Mesut Ö., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Polislerden korkan kaçak girdiği evde aileyi rehin aldı

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