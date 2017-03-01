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Polisten kaçak akaryakıt operasyonu

İzmir'in Bornova İlçesi'ndeki TIR garajına polis tarafından akaryakıt kaçakçılarına karşı operasyon düzenlendi.

01.03.2017 - 19:36
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İzmir'in Bornova İlçesi'ndeki TIR garajına polis tarafından düzenlenen operasyonda, yer altına gömülerek gizlenen akaryakıt tankı ve 2 bin 540 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Polisten kaçak akaryakıt operasyonu

POLİS İHBAR ALDI

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova İlçesi'ndeki TIR garajında, yer altına gömülen akaryakıt tankından, kamyon ve TIR'lara yakıt satıldığı yönünde ihbar aldı.

Polisten kaçak akaryakıt operasyonu

İŞ MAKİNASIYLA KAZI YAPILDI

Çalışma başlatan polis operasyon düzenledi. İş makinesiyle yapılan kazıda akaryakıt tankı bulundu. Ayrıca, 2 bin 540 litre gümrük kaçağı mazot ele geçirildi.

Polisten kaçak akaryakıt operasyonu

Gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polisten kaçak akaryakıt operasyonu






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