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Polisten kaçan alkollü sürücü: Ben terörist miyim

Konya'da polisin peşine düştüğü alkollü sürücü, yakalandığında pişkin bir şekilde kendini savundu.

İHA | 16.02.2018 - 08:33..
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Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Karakayış Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Ankara Caddesi sanayi bölgesinde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 42 SS 706 plakalı otomobile ’dur’ ihtarında bulundu.

POLİSİ SOKAK SOKAK PEŞİNDE KOVALATTI

Sürücünün dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca başladı. Polis ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca Ankara Caddesi üzerinden Galericiler Sitesi, Yeni Toptancılar Sitesi'ndeki çeşitli sokaklarda devam etti. Kaçan aracı durdurmak için çok sayıda polis ekibi de bölgeye sevk edildi.

Polisten kaçan alkollü sürücü: Ben terörist miyim

"TERÖRİST MİYİM, BU KADAR KOVALIYORSUN"

Kovalamaca sırasında sürücü Karakayış Caddesi üzerinde aracını bırakıp koşarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerini fark eden şahıs bir evin bahçesindeki ağaçların arasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Alkol muaynesi yapılmak istenen ve polise güçlük çıkaran sürücü Erdal D.’nin “Ben terörist miyim niye bu kadar kovalıyorsun” demesi dikkat çekti. Alkol ölçümü yaptırmayan alkollü sürücü Erdal D.’nin hastanede yapılan testlerde 1.20 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polisten kaçan alkollü sürücü: Ben terörist miyim

KIZ ARKADAŞI, POLİSTEN ARAÇTAKİ İÇKİYİ İSTEDİ

Kovalamaca sırasında araçta bulunan sürücü Erdal D.’nin kız arkadaşı S.B. (17) de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler için ekip aracına bindirilen S.B’nin bu sırada polislerden araçtaki içkisini istemesi dikkat çekti.

Polisten kaçan alkollü sürücü: Ben terörist miyim

İKİNCİ KEZ YAKALANDI, TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

İkinci kez alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye, hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmekten idari para cezası kesilirken, araç da trafikten men edildi. Araçtaki iki şahıs işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisten kaçan alkollü sürücü: Ben terörist miyim

Polisten kaçan alkollü sürücü: Ben terörist miyim

Polisten kaçan alkollü sürücü: Ben terörist miyim

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