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Polisten kaçan otomobil takla attı: 4 yaralı

Sivas'ta polisin dur ihtarına uymayan araç, kovalamaca sırasında takla attı.

DHA | 26.11.2017 - 06:51..
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Gece yarısı sıralarında Kardeşler Mahallesi Üniversite- TOKİ yolunda meydana gelen kazada, Polis Meslek Yüksek Okulu önünde uygulama yapan polis ekipleri, Faruk O. (25), yönetimindeki 06 YRZ 47 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak Faruk O., yoluna devam etti. Polis ekipleri de otomobilin peşine düştü. Kovalamaca sırasında Faruk O.’nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı.

Polisten kaçan otomobil takla attı: 4 yaralı

4 KİŞİ YARALANDI

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Faruk O. ile eşi Esra O. (22), Furkan Y. (26) ve eşi Ece Ayşe Y. (19) hafif yaralandı.

Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, polisin araç içerisinde yaptığı incelemede, içki şişeleri bulundu.

Polisten kaçan otomobil takla attı: 4 yaralı VİDEO

Polisten kaçan otomobil takla attı: 4 yaralı

Polisten kaçan otomobil takla attı: 4 yaralı

Polisten kaçan otomobil takla attı: 4 yaralı

Polisten kaçan otomobil takla attı: 4 yaralı

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