Polisten kaçan şüpheli gaz bombasıyla yakalandı

Yalıevleri Mahalesi'ndeki bir adrese baskın düzenleyen polisleri fark eden A.Y. (23), kaçıp, çalıkların arasına gizlendi.
POLİS GAZ BOMBASI ATTI, ŞÜPHELİ ORTAYA ÇIKTI
A.Y. tüm aramalara karşın bulunamayınca, polis bölgeye göz yaşartıcı gaz attı. Gazın etkisiyle A.Y., saklandığı yerden çıkınca gözaltına alındı.
500 GRAM ESRAR BULUNDU
Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Evde bulunan S.K'nın (23) da uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenerek gözaltına alındı. İki şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.