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Polisten kaçan şüpheli gaz bombasıyla yakalandı

Mersin' Anamur'da uyuşturucu operasyonunda polisi fark edip kaçarak çalılıklara saklanan A.Y., atılan göz yaşartıcı gazla bulunduğu yerden çıkınca gözaltına alındı.

DHA | 10.01.2018 - 18:53..
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Yalıevleri Mahalesi'ndeki bir adrese baskın düzenleyen polisleri fark eden A.Y. (23), kaçıp, çalıkların arasına gizlendi.

POLİS GAZ BOMBASI ATTI, ŞÜPHELİ ORTAYA ÇIKTI

A.Y. tüm aramalara karşın bulunamayınca, polis bölgeye göz yaşartıcı gaz attı. Gazın etkisiyle A.Y., saklandığı yerden çıkınca gözaltına alındı.

Polisten kaçan şüpheli gaz bombasıyla yakalandı

500 GRAM ESRAR BULUNDU

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Evde bulunan S.K'nın (23) da uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenerek gözaltına alındı.  İki şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

Polisten kaçan şüpheli gaz bombasıyla yakalandı

Polisten kaçan şüpheli gaz bombasıyla yakalandı

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