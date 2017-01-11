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Polisten kaçarken 6. kattan düşen hırsız öldü

Hırsızlık suçundan aranan 21 yaşındaki Gökhan Alnıak bulunduğu binanın 6. katından sarkıttığı çarşafla polisten kaçmak isterken düşerek öldü

DHA | 11.01.2017 - 17:11
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Polisten kaçarken 6. kattan düşen hırsız öldü

Tekirdağ Kapaklı İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının failleri olarak aradığı Gökhan Alnıak, Servet S. ve İbrahim D.'nin peşine düştü.

Dün gece gelen ihbar üzerine harekete geçen polis, şüphelileri kardaki ayak izlerinden takip ederek, kaldıkları apartmanı belirledi.

ÇARŞAFLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis, apartmanın merdivenlerindeki ıslak ayak izlerini de takip ederek, şüphelilerin kaldıkları dairenin kapısını çaldı. Yaklaşık 20 dakika sonra evde bulunan Servet S. ile İbrahim D., kapıyı açarken, polislerin geldiğini duyan Gökhan Alnıak ise çarşafları birbirine bağlayarak altıncı kattan aşağı inmek istedi.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Paniğe kapılan Alnıak, altıncı kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Gökhan Alnıak'ın üzerinden kimlik çıkmayınca, kimliği parmak izlerinden belirlendi. Alnıak'ın daha önce de bir çok suçtan kaydı bulunduğu ve polis tarafından da arandığı tespit edildi.

Evde yapılan aramada çok sayıda çalıntı sigara, elbise, yaşam malzemesi ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan Servet S. ile İbrahim D. emniyetteki soruşturmalarının ardından Çerkezköy adliyesine sevk edildi.

Polisten kaçarken 6. kattan düşen hırsız öldü

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