Polonya'da Neonaziler bağımsızlık gününü kutladı

Polonya'nın bağımsızlığını kazanmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla başkent Varşova'da hükümet tarafından düzenlenen resmi programa, aşırı sağcı Neonazi grupların da katılması dikkati çekti.

Yaklaşık 200 bin kişinin yer aldığı etkinlikte, Polonya eski Başbakanı ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Doland Tusk gibi Avrupa yanlısı siyasilerin yanı sıra çeşitli ülkelerden çok sayıda aşırı sağcı Neonazi grup da bulundu.

IRKÇI SLOGANLAR

Hükümetin organize ettiği Bağımsızlık Yürüyüşü’ne katılan radikal ırkçı gruplar, Başbakan Mateusz Morawiecki'nin uyarılarına rağmen Avrupa Birliği bayrağı yakıp, İslam ve Yahudi karşıtı sloganlar attı.

Milliyetçi parti Kukiz'15'nin dışında başka hiçbir siyasi partinin katılmadığı Bağımsızlık Yürüyüşü’ne aşırı sağcı “Mlodziez Wszechpolska” (Tüm Polonya Gençliği) ve Oboz Narodowo-Radykalny (Ulusalcı-Radikal Kamp) gruplar Avrupa Birliği bayrağı yaktı.

İSLAM KARŞITLIĞI

“İslam, Avrupa'nın düşmanıdır”, “İslam’ı Silin”, “Lviv ve Vilnus her zaman Polonya'nın”, “Ağaçlarda yapraklar yerine Komünistler asılı olacak” şeklinde sloganlar atan yüzleri kapalı grup ellerinde radikal milliyetçilere özgü sembollerden oluşan bayraklarla yürüdü.,