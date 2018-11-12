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Polonya'da Neonaziler bağımsızlık gününü kutladı

Polonya'da ciddi tartışmalara neden olan 11 Kasım Ulusal Bağımsızlık Günü yürüyüşü yaklaşık 200 bin kişinin katılımıyla yapıldı. Programda ırkçı ve İslam karşıtı sloganlar atıldı.

Haber Merkezi | 12.11.2018 - 08:41..
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Polonya'nın bağımsızlığını kazanmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla başkent Varşova'da hükümet tarafından düzenlenen resmi programa, aşırı sağcı Neonazi grupların da katılması dikkati çekti.

Polonya'da Neonaziler bağımsızlık gününü kutladı

Yaklaşık 200 bin kişinin yer aldığı etkinlikte, Polonya eski Başbakanı ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Doland Tusk gibi Avrupa yanlısı siyasilerin yanı sıra çeşitli ülkelerden çok sayıda aşırı sağcı Neonazi grup da bulundu.

Polonya'da Neonaziler bağımsızlık gününü kutladı

IRKÇI SLOGANLAR

Hükümetin organize ettiği Bağımsızlık Yürüyüşü’ne katılan radikal ırkçı gruplar, Başbakan Mateusz Morawiecki'nin uyarılarına rağmen Avrupa Birliği bayrağı yakıp, İslam ve Yahudi karşıtı sloganlar attı.

Polonya'da Neonaziler bağımsızlık gününü kutladı

Milliyetçi parti Kukiz'15'nin dışında başka hiçbir siyasi partinin katılmadığı Bağımsızlık Yürüyüşü’ne aşırı sağcı “Mlodziez Wszechpolska” (Tüm Polonya Gençliği) ve Oboz Narodowo-Radykalny (Ulusalcı-Radikal Kamp) gruplar Avrupa Birliği bayrağı yaktı.

Polonya'da Neonaziler bağımsızlık gününü kutladı

İSLAM KARŞITLIĞI

“İslam, Avrupa'nın düşmanıdır”, “İslam’ı Silin”, “Lviv ve Vilnus her zaman Polonya'nın”, “Ağaçlarda yapraklar yerine Komünistler asılı olacak” şeklinde sloganlar atan yüzleri kapalı grup ellerinde radikal milliyetçilere özgü sembollerden oluşan bayraklarla yürüdü.,

Polonya'da Neonaziler bağımsızlık gününü kutladı

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