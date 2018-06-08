Polonya'da okul servisi kaza yaptı: 48 yaralı

Polonya’nın başkenti Varşova’daki Varşova Dilbilgisi Okulunun 7. sınıf öğrencilerini taşıyan okul servisinin kaza yapması sonucu 43’ü çocuk 5’i yetişkin toplamda 48 kişi yaralandı.
YARALILAR 9 FARKLI HASTANEYE KALDIRILDI
Okul gezisi için Zakopane kentine giden öğrencileri taşıyan servis, dönüş yolunda karşıdan gelen bir kamyonla çarpıştı.
Kazadan sonra yaralılar 8 ambulans ve bir askeri helikopterle bölgedeki 9 farklı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun ise ağır olduğu bildirildi.