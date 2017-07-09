taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Polonya'da patlamamış Alman bombası bulundu

Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba sebebiyle 10 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

09.07.2017 - 14:01
  1. Haberler
  2. Dünya

Bialystok Belediyesi yetkilisi Anna Kowalska, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, yol çalışmaları sırasında perşembe günü kent yakınlarında 500 kilogramlık Alman ST-500 tipi patlamamış bomba bulunduğunu belirtti.

Polonya'da patlamamış Alman bombası bulundu

10 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLİYOR

Bialystok ve komşusu Suprasi kentinde yaşayan 10 bin kişinin otobüslerle tahliye edilmeye başlandığını kaydeden Kowalska, bombanın bölgeden güvenli şekilde çıkarılmasının ardından vatandaşların evlerine dönmesine izin verileceğini söyledi.

DENEY ALANINDA İMHA EDİLECEK

Bomba imha uzmanları tahliyelerin tamamlanmasından sonra bombayı özel bir kamyonete yükleyecek ve deney alanında imha edecek.

İlginizi Çekebilir
Oslo’da gece kulübünde silahlı saldırı
Norveç'in başkenti Oslo'da ünlü bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Terör paniğinin yaşandığı anlarda 4 kişi yaralandı.
40 göçmen Libya açıklarında kayboldu
Libya açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan yaklaşık 40 göçmenin kaybolduğu bildirildi.
Amerika'da 15 yılda 200 bin 'çocuk' evlendirildi
Amerika'da yılda 13 bin çocuk evleniyor. Son 15 yılda Amerika'da 200 binden fazla çocuk evliliği gerçekleşti.
Jeremy Meeks'in Bodrum'daki pozları evliliği bitirdi
Sabıkalı model Jeremy Meeks'in Bodrum'daki tatilde ünlü Topshop firmasının varisi Green ile görüntülenmesi evliliğin sonunu getirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

162
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a terörist demesine HDP'den tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a terörist demesine HDP'den tepki

190
Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

74
İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

118
Bitlis'te bombalı saldırı: 2 asker şehit

Bitlis'te bombalı saldırı: 2 asker şehit

83
Alman polisi PKK'lı teröristlerle tanıştı

Alman polisi PKK'lı teröristlerle tanıştı

132
Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM