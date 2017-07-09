Polonya'da patlamamış Alman bombası bulundu

Bialystok Belediyesi yetkilisi Anna Kowalska, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, yol çalışmaları sırasında perşembe günü kent yakınlarında 500 kilogramlık Alman ST-500 tipi patlamamış bomba bulunduğunu belirtti.

10 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLİYOR

Bialystok ve komşusu Suprasi kentinde yaşayan 10 bin kişinin otobüslerle tahliye edilmeye başlandığını kaydeden Kowalska, bombanın bölgeden güvenli şekilde çıkarılmasının ardından vatandaşların evlerine dönmesine izin verileceğini söyledi.

DENEY ALANINDA İMHA EDİLECEK

Bomba imha uzmanları tahliyelerin tamamlanmasından sonra bombayı özel bir kamyonete yükleyecek ve deney alanında imha edecek.