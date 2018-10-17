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Pompeo: Yaptırımlar ile ilgili karar yakında verilecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili kararı yakında vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 18:02..
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Pompeo: Yaptırımlar ile ilgili karar yakında verilecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. Pompeo Türkiye ile yaptırımların kaldırılması noktasında önümüzdeki günlerde kararın açıklanacağını duyurdu.

Pompeo: Yaptırımlar ile ilgili karar yakında verilecek

KARAR AÇIKLANACAK

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Türkiye'ye rahip Brunson krizi nedeniyle uyguladıkları yaptırımları kaldırma niyetlerini” açıkladı. Pompeo “kararın kısa süre içinde verileceğini” söyledi.

Pompeo: Yaptırımlar ile ilgili karar yakında verilecek

AÇIKLAMA DOLARI DÜŞÜRDÜ

Mike Pompeo'nun olumlu olarak belirtilebilecek açıklaması sonrasında dolarda sert bir düşüş yaşandı. Dolarda yaşanan bu düşüş de yaptırımların kaldırılabileceği fikrini kuvvetlendirdi.

Pompeo: Yaptırımlar ile ilgili karar yakında verilecek

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