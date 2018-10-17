Pompeo: Yaptırımlar ile ilgili karar yakında verilecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. Pompeo Türkiye ile yaptırımların kaldırılması noktasında önümüzdeki günlerde kararın açıklanacağını duyurdu.
KARAR AÇIKLANACAK
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Türkiye'ye rahip Brunson krizi nedeniyle uyguladıkları yaptırımları kaldırma niyetlerini” açıkladı. Pompeo “kararın kısa süre içinde verileceğini” söyledi.
AÇIKLAMA DOLARI DÜŞÜRDÜ
Mike Pompeo'nun olumlu olarak belirtilebilecek açıklaması sonrasında dolarda sert bir düşüş yaşandı. Dolarda yaşanan bu düşüş de yaptırımların kaldırılabileceği fikrini kuvvetlendirdi.