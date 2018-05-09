Pompeo'dan Kim'e mesaj: Askerlerimizi serbest bırak

Kuzey Kore'de tutuklu bulunan 3 ABD askeri için girişimlerde bulunduğunu dile getiren Pompeo, "Serbest kalmalarını yönetime 17 aydır söylüyoruz" dedi. Kim Jong-un ile Nisan ayında gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıkan Pompeo, "Serbest bırakırlarsa harika bir jest olur." şeklinde konuştu.





ASKERLER SERBEST KALMAZSA GÖRÜŞME ASKIYA ALINABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir araya geleceğine vurgu yapılarak, "tutukluların serbest bırakılmaması durumunda görüşme hala gerçekleşir mi?" şeklinde bir soru üzerine ise Pompeo, "umarım o noktaya gelmeyiz." ifadesini kullandı.

Pompeo, Kuzey Kore'de kimlerle görüşeceğine ilişkin ise net bir cevap vermekten kaçınarak, "en üst düzey liderlerle" görüşeceğini açıkladı.