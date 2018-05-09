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Pompeo'dan Kim'e mesaj: Askerlerimizi serbest bırak

Dünya Trump ve Kim arasında gerçekleşecek görüşmeyi beklerken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin tutuklu 3 ABD askerini serbest kalmasını istedi.

AA | 09.05.2018 - 04:46..
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Kuzey Kore'de tutuklu bulunan 3 ABD askeri için girişimlerde bulunduğunu dile getiren Pompeo, "Serbest kalmalarını yönetime 17 aydır söylüyoruz" dedi. Kim Jong-un ile Nisan ayında gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıkan Pompeo, "Serbest bırakırlarsa harika bir jest olur." şeklinde konuştu.

Pompeo'dan Kim'e mesaj: Askerlerimizi serbest bırak


ASKERLER SERBEST KALMAZSA GÖRÜŞME ASKIYA ALINABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir araya geleceğine vurgu yapılarak, "tutukluların serbest bırakılmaması durumunda görüşme hala gerçekleşir mi?" şeklinde bir soru üzerine ise Pompeo, "umarım o noktaya gelmeyiz." ifadesini kullandı.

Pompeo, Kuzey Kore'de kimlerle görüşeceğine ilişkin ise net bir cevap vermekten kaçınarak, "en üst düzey liderlerle" görüşeceğini açıkladı.

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