Porsche'dan oyuncak arabalara geri çağrı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'na göre Porsche ikonik spor arabası 911'den esinlenerek tasarlanan ve 'İlk Porsche' adını taşıyan ahşap oyuncak arabaları, tekerlek ve dingillerinin sökülebilmesi nedeniyle küçük çocukların boğulmasına sebep olabileceği için riskli bulundu.

OYUNCAK ARABALAR GERİ ÇAĞIRILDI

Ahşap oyuncak yapımcısı Bajo tarafından Polonya'da üretilen oyuncaklar, Porsche tarafından geri çağırıldı. Ebeveynlerin oyuncakların altında bulunan lot numarasından geri çağırılanlar arasında olup olmadığını kontrol ederek geri getirmelerini isteyen şirket, karşılığında tam geri ödeme yapılacağını açıkladı.





Ayrıca ebeveynleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ABD ve Kanada'da Porsche bayileri aracılığıyla yaklaşık 25 dolardan 2 bin adet kadar satılan oyuncak arabalar ile ilgili şimdiye kadar hiç ölüm rapor edilmedi.