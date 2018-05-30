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Porto Riko'daki Maria kasırgasının bilançosu ağırlaştı

ABD'de yürütülen bir araştırma ülkede, Maria kasırgasında 64 kişinin öldüğü bilgisinin aksine, en az 4 bin 600 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

AA | 30.05.2018 - 07:19..
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Harvard Üniversitesinden araştırmacılar, Porto Riko'da etkili olan Maria kasırgası ve sonraki üç aylık dönemde 20 Eylül-31 Aralık 2017 tarihlerinde 4 bin 600 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, bu rakamın resmi verilerin 70 katı olduğunu kaydetti.

Porto Riko'daki Maria kasırgasının bilançosu ağırlaştı

Kasırga sonrasında yürütülen çalışmalarda, Maria'nın ardından ülkede ölüm oranının yüzde 60 arttığı belirtildi.

Araştırmacılar bu rakamın hesaplanmasında kasırga sonrasında ülkedeki sağlık hizmetlerindeki aksamalar nedeniyle yaşanan ölümlerin de dahil edildiğini bildirdi.

Porto Riko'daki Maria kasırgasının bilançosu ağırlaştı

64 KİŞİ OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ

Resmi rakamlara göre, ülkede kasırga nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Araştırmanın sonuçları, New England Tıp dergisinde yayımlandı.

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