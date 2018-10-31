Powerline Networking nedir

Çağımızın en büyük buluşlarından biri olan internet bile zaman zaman ihiyaçlarımızın gerisinde kalabiliyor. Örneğin internetin çekmemesi durumu, bilgisayar kullanıcılarının en büyük sorunu. Bu durumlara karşı üretilen bir başka teknoloji de powerline networking.

ELEKTRİKTEN İNTERNET

Elektrik şebekesi üzerinden ağ bağlantısı kurmak, ilk başta kulağa saçma gelse de, belirli durumlarda kablosuz ağın ulaşamadığı noktalara hızlı bir bağlantı sunarak mükemmel bir çözüm sunuyor.

Kalın duvarlar, farklı katlar, yapının mimarisi gibi sebepler evleri etkilerken, işyerleri de bu sorundan uzak değil. Benzer sebeplerle işyerlerinde de ağ erişimi sağlamak her zaman en iyi şekilde mümkün olmayabiliyor.

KOLAY ÇÖZÜM

Bir modem gibi hizmet veren powerline networking, kablo çekme zahmetinden kurtarak yalnızca elektrik tesisatının altyapısını bir cihaz yardımıyla internet modeminin bir parçası haline geliyor.

Aslında 18 yıldır var olan bu teknoloji, sonunda yüksek hızlara erişebilmesi ve gerçekten ayarsız şekilde kullanılabilmesiyle yeniden yaygınlaşıyor. Kurulumu da son derece kolay.

Aynı şebekede olması şartıyla, bir cihazı yönlendiriciye kabloyla bağlayıp prize, diğerini ise kullanmak istediğiniz noktada prize takıp, ethernet bağlantısıyla cihazınızı ağa bağlanabiliyor.