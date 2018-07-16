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Prefabrik ev inşaatı İzmir'in ciğerini yaktı

İzmir'de yanan zümrüt yeşili ormanın bulunduğu 25 hektarlık alan, siyaha büründü.

DHA | 16.07.2018 - 09:39..
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Buca'nın Kaynaklar bölgesinde cuma günü tarlada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yan taraftaki ormanlık alana sıçradı. Yangının çıkış nedeninin, prefabrik ev inşaatı sırasında kesilen demirlerden sıçrayan kıvılcım olduğu öğrenildi.

Prefabrik ev inşaatı İzmir'in ciğerini yaktı

25 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Alevler ormanlık alanda yemşeşil ağaçları birkaç saat içinde adeta yuttu. Hızla büyüyen yangına 9 helikopter, 2 uçak, 25 arazöz ve 5 iş makinesiyle müdahale edilirken, 25 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.

Geçen yıl da Gümüldür'deki yangında yüzlerce futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan günlerce yanmış acı bir tablo oluşmuştu.

Kaynaklar yangınında da zümrüt yeşili ormandan geriye simsiyah bir toprak kaldı. Kentin akciğerleri olan binlerce ağacın yandığı, canlıların doğal yaşamlarının yok olduğu alanın, havadan görüntüleri hüznü daha da artırdı.

Prefabrik ev inşaatı İzmir'in ciğerini yaktı VİDEO

Prefabrik ev inşaatı İzmir'in ciğerini yaktı

ARTIK YEŞİL DEĞİL

Cennet vadide uzanan çamlar, kavaklar yerini küle bıraktı. Ormanlık alan derin yara aldı. İzmirlilerin özellikle hafta sonları piknik yapmak ve temiz hava almak için yeşil bölgeyi siyaha çeviren görüntüler yürekleri sızlattı.

Buca'da yanan bölgenin temizlenmesi ve tekrar ağaçlandırılmasıyla birlikte eski haline dönmesi yıllar sürecek.

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