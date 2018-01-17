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Prematüre buzağıyı evinde besliyor

Bayburtlu çiftçi Turgay Türkmen, "Ümitcan" adını verdiği prematüre buzağıya evinde çocuğu gibi bakıyor.

AA | 17.01.2018 - 14:30..
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Bayburt merkeze bağlı Çamdere köyünde çiftçilik yapan Türkmen, kasım ayı sonunda prematüre doğan buzağıyı yaşatabilmek için evine götürdü.

Türkmen, bebek şampuanıyla yıkayarak temizlediği buzağıyı, evin bir odasında oluşturduğu alana yerleştirdi.

ADI "ÜMİTCAN"

Yaşamasını çok istediği buzağıya "Ümitcan" adını veren ve bir ay daha evinde bakmayı planlayan Türkmen, buzağı için oluşturduğu alana "hasta bezi" seriyor.

Prematüre buzağıyı evinde besliyor

YAŞAMASI İMKANSIZ DEDİLER

Turgay Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buzağıyı eve getirdikten sonra görüştüğü veteriner hekimin, prematüre olduğu için hayvanın yaşamasının imkansız olduğunu ve yapacağı ilaç masrafının boşa gideceğini söylediğini anlattı.

Prematüre buzağıyı evinde besliyor

"ÇOCUĞUMUZ GİBİ BAKIYORUZ"

Veterinerden ilaçları alıp buzağının bakımını evinde yapmaya başladığını ifade eden Türkmen, "Onuncu günden sonra ilk defa ayağa kalkıp odanın içerisinde yürümeye başladı. Ayak tırnakları tam oluşmadığı için fazla yürüyemedi ancak yirminci günde tırnakları daha da sertleşince odanın içinde koşmaya başladı." dedi. Herkesin buzağının öleceğini söylediğini, ancak yaşaması için elinden geleni yaptığını ifade eden Türkmen, "Çocuğumuz gibi bakıyoruz. Gece kalkıyoruz, oda soğuksa sobayı yakıyoruz, karnı açsa süt ısıtıp veriyoruz çünkü soğuk sütü içmiyor, illaki sütü ılık olacak." diye konuştu.

Prematüre buzağıyı evinde besliyor

Prematüre buzağıyı evinde besliyor

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