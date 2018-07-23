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Prens Harry'den Meghan Markle'a kıyafet zorunluluğu

Prens Harry; Mayıs ayında dünyaevine girdiği Meghan Markle'ı Avustralya ziyareti öncesi kıyafetleri konusunda uyardı.

Haber Merkezi | 23.07.2018 - 09:36..
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İngiltere tahtının altıncı varisi Prens Harry eşiyle ilk tartışmasını yaşadı. Çiftin Avustralya ziyareti öncesi Markle'ın kıyafetleri başlıca gündem maddesi oldu.

Prens Harry'den Meghan Markle'a kıyafet zorunluluğu

ÖNCE SARAY SONRA PRENS'TEN UYARI

Etkinliklerde genellikle pantolon giymeyi tercih eden Meghan Markle'ı ilk uyaran yine eşi Prens Harry oldu. Avustralya'da hem siyasetçiler, hem de dernek üyeleriyle görüşmeler yapacak çift, bu tur öncesi oldukça hassas davranıyor.

"DİZALTI ETEK VE OPAK ÇORAP GİY"

Avustralya'da giymek üzere ünlü bir markadan maskulen bir smokin alan Markle'a Prens Harry'den sonra Saray'dan da bir uyarı geldi ve “Dizaltı etek ve opak çorap giy.” denildi.

Prens Harry'den Meghan Markle'a kıyafet zorunluluğu

"GELENEKSEL DEĞİL"

Saray'dan bilgi aktaran bazı kaynaklar, “Geçtiğimiz haftalarda Meghan’ın bir Hollywood yıldızı gibi değil bir kraliyet ailesi mensubu olarak giyinmesini söyledik. Meghan’ın smokin önerisine Harry karşı çıktı. Bunun geleneksel olmadığını söyledi.” diye konuştu.

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