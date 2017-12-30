Prens Harry'nin nişanlısı Markle yeni kararlar aldı

ABD'li aktrist Meghan Markle, Prens Harry'le nişanlandıktan sonra ününe ün kattı ve özel hayatı, her geçen gün daha çok merak edilir oldu.

PRENS HARRY'LE NİŞANLANINCA BLOG SAYFASINI KAPATTI

Üç yıldır Tig adlı bir blog'a yazı yazan Markle, Prens Harry'le nişanlanınca bu sayfasına veda etti.

KÜFÜR ETMEYİ VE TIRNAK YEMEYİ BIRAKACAK

The Sun'da yer alan habere göre; 2018 yılında Prens Harry'le yeni bir hayata başlamaya hazırlanan Markle, hayatını da gözden geçiriyor. Bu kapsamda aktris, küfür etmeyi ve tırnaklarını yemeyi bırakacak.