taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7920
EURO
4,5519
ALTIN
158,86
PETR
66,6000

Prens Harry'nin nişanlısı Markle yeni kararlar aldı

Prens Harry'nin nişanlısı oyuncu Meghan Markle, yeni yıla yeni kararlar alarak giriyor. Markle, küfür etmeyecek ve tırnaklarını yemekten vazgeçecek.

Haber Merkezi | 30.12.2017 - 15:53..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'li aktrist Meghan Markle, Prens Harry'le nişanlandıktan sonra ününe ün kattı ve özel hayatı, her geçen gün daha çok merak edilir oldu.

Prens Harry'nin nişanlısı Markle yeni kararlar aldı

PRENS HARRY'LE NİŞANLANINCA BLOG SAYFASINI KAPATTI

Üç yıldır Tig adlı bir blog'a yazı yazan Markle, Prens Harry'le nişanlanınca bu sayfasına veda etti.

Prens Harry'nin nişanlısı Markle yeni kararlar aldı

KÜFÜR ETMEYİ VE TIRNAK YEMEYİ BIRAKACAK

The Sun'da yer alan habere göre; 2018 yılında Prens Harry'le yeni bir hayata başlamaya hazırlanan Markle, hayatını da gözden geçiriyor. Bu kapsamda aktris, küfür etmeyi ve tırnaklarını yemeyi bırakacak.

İlginizi Çekebilir
Hollanda’da 50 yıl önceki sondaj kazısının etkisi sürüyor
Bilim insanları, Hollanda’da 1965 yılında bir sondajda yaşanan bir kazadan bu yana, yer altı sularına metan gazı sızmaya devam ettiğini ortaya çıkardı.
Finlandiya'da böcekli ekmek ilgi görüyor
Finlandiya'nın önde gelen gıda şirketlerinden Fazer grubu kurutulmuş cırcır böceği içeren bir ekmek çeşidi piyasa sürdü.
Finlandiya'da cırcır böceği içeren ekmek üretildi
Finlandiya'da bir şirket, cırcır böceği içeren yeni bir ekmek türü piyasaya sundu.
Hollanda'da Bakan Kaya'ya destek veren Türklere dava
Hollanda Savcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın engellenmesini protesto eden 6 kişi hakkında dava açtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kesintiler yapıldıktan ve AGİ'ler eklendikten sonra asgari ücret

Kesintiler yapıldıktan ve AGİ'ler eklendikten sonra asgari ücret

294
İran'da protestolar ve iç karışıklık hesapları

İran'da protestolar ve iç karışıklık hesapları

302
YIlmaz Vural: Hakan Şükür'ü uyarmıştım

YIlmaz Vural: Hakan Şükür'ü uyarmıştım

31
Ürdün Kralı kardeşlerini ve kuzenini ev hapsine attırdı

Ürdün Kralı kardeşlerini ve kuzenini ev hapsine attırdı

45
Erdoğan'dan Abdullah Gül ve Arınç'a tepki

Erdoğan'dan Abdullah Gül ve Arınç'a tepki

282
Enes Batur'un Altın Kelebek'i geri alındı

Enes Batur'un Altın Kelebek'i geri alındı

77
Uludağ'da Takbul ve drone'lu önlem

Uludağ'da Takbul ve drone'lu önlem

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM