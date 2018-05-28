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Prens Selman Alman şirketleri veto etti

Suudi Arabistan, Almanya'nın İran'la nükleer anlaşmayı savunması nedeniyle Alman şirketlerle ilişkilerini kesti.

AA | 28.05.2018 - 09:03..
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Konuyla ilgili haber ajansı Reuters'ın sorularını yanıtlayan Daimler sözcüsü ise "Spiegel'in haberini teyit edemeyiz, bizim işlerimiz normal seyrinde devam ediyor" şeklinde konuştu. Siemens, Bayer ve Boehringer şirketlerinin ise açıklama yapmak istemediği aktarıldı.

KARAR SAĞLIK SİSTEMİNDE HİSSEDİLİYOR

ABD'nin isteği ile politikalarını şekillendiren Suudi Arabistan, Trump'ın İran'la nükleer anlaşmayı bozarak ambargo kararı almasına da destek vermişti.

Hatta Suudi Arabistan, İran'ın petrol satamaması nedeniyle oluşacak açığı kendilerinin kapatabileceğini açıklamıştı.

SELMAN'DAN ALMAN ŞİRKETLERİNE VETO

Suudi Arabistan şimdi de Almanya'ya İran politikaları nedeniyle tepki göstererek ABD'nin yanında yer almaya devam ediyor. Buna göre Prens Selman, Almanya'nın bu tavrı nedeniyle Alman şirketlerine ambargo kararı aldı.

Prens Selman Alman şirketleri veto etti

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir habere göre, Reuters haber ajansı Suudi hükümetinden bilgi almaya çalıştığına ancak çabalarının sonuçsuz kaldığına yer verdi. Sadece Riyad'da bulunan bir üst düzey Alman şirket yöneticisinin "kararın acı veren sonuçlarının şu anda sağlık sisteminde hissedildiğini" belirterek haberi kısmen doğruladı.

ALMAN ŞİRKETLERİNE SİPARİŞ VERMEME KARARI

Spiegel'e göre Suudi Arabistan, Berlin'in Orta Doğu politikası nedeniyle Alman şirketleri ile iş ilişkilerini dondurdu ve artık iş siparişi vermeme kararı aldı. Derginin haberinde Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın bu konuda hükümete talimat verdiği belirtildi.

Riyad'ın bu kararından özellikle Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ile yoğun iş ilişkisi olan Siemens, Bayer ve Boehringer gibi şirketlerin etkileneceği belirtiliyor. Riyad ve Cidde'deki toplu taşıma hizmetleri için yüzlerce Mercedes marka otobüs siparişi alan Alman otomotiv şirketi Daimler'in de karardan etkilenenler arasında olduğu ifade ediliyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DA 800 ALMAN ŞİRKET VAR

Spiegel'in haberine göre Suudi Arabistan'da yaklaşık 800 Alman firması faaliyet gösteriyor. Alman şirketlerinin geçen yıl Suudi Arabistan'a 6 milyar euro hacminde ihracat yaptığı belirtiliyor.

Riyad, Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Suudi Arabistan'ın Lübnan politikasını eleştirmesi sonrası Kasım 2017'de Berlin'deki büyükelçisini de geri çekmişti. Gabriel, Suudi Arabistan'ı bölgede "serüven" peşinde olmakla eleştirmişti. Suudi Arabistan, Almanya'nın İran'la yapılan nükleer anlaşmaya bağlı kalınmasını istemesinden de rahatsızlık duyuyor.

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